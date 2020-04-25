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25.04.2020 14:38
Рубрика: Экономика

Алекперов: Цены на бензин в РФ не упадут вслед за нефтяными котировками

Текст: Светлана Ментюкова

Цены на бензин в России понижаться не будут, несмотря на снижение мировой цены на нефть. Об этом заявил президент компании "Лукойл" Вагит Алекперов.

"Нет, цены на бензин, к сожалению, у нас не привязаны к международным ценам на нефть. Они оторваны. <…> Для цены на бензин в России сделан механизм, чтобы цены на бензин были стабильны в России, не поднимались и не снижались", - приводит издание выдержку из его интервью в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Экономика" в эфире телеканала "Россия 1".

Фото: iStock
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Алекперов ожидает, что благодаря усилиям России, США и Саудовской Аравии ситуация на мировом рынке нефти стабилизируется. По его прогнозу, рынок будет сбалансирован "в течение 2020-го - первой половины 2021 года".

"Для нас сегодня важна даже не сегодняшняя цена, не цена будущего, а начало потребления нашей продукции, снятие ограничений, как в нашей стране, так и на европейском и на американском рынках", - добавил Вагит Алекперов.

По его словам, действующий внутри РФ налоговый режим защищает инвесторов, в том числе, от низких цен. "Мы будем конкурентны при самых низких ценах", - сказал глава "Лукойла".

Как сообщалось ранее, эксперты констатировали, что рынок сейчас находится в самой активной стадии снижения мирового спроса на нефть - по разным оценкам, порядка 20-30 млн баррелей в сутки.

Волатильность нефтяных котировок на этой неделе достигла своих пиковых отрицательных значений, несмотря на заключенную 12 апреля странами ОПЕК+ договоренности о сокращении добычи на 9,7 миллионов баррелей в сутки в ближайшие два месяца. Так 20 апреля цены на фьючерсы нефти марки WTI с поставкой в мае впервые в истории упали до отрицательных значений. Ценовые колебания у нефти марки Brent, стоимость которой, впервые с 1999 года доходила до отметки 16 долларов за баррель, но уже 22 апреля цены вернулись к своим средневзвешенным значениям последних двух недель, сообщала "РГ".

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