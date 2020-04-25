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25 апреля 2020 г.

Указ главы Чувашской Республики от 25 апреля 2020 года № 122 "О внесении изменения в Указ Главы Чувашской Республики от 3 апреля 2020 г. № 92"

В соответствии со статьей 73 Конституции Чувашской Республики постановляю:

1. Внести в Указ Главы Чувашской Республики от 3 апреля 2020 г. № 92 "О комплексе ограничительных и иных мероприятий по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Чувашской Республики" (в редакции указов Главы Чувашской Республики от 4 апреля 2020 г. № 96, от 7 апреля 2020 г. № 98, от 10 апреля 2020 г. № 103, от 14 апреля 2020 г. № 107, от 15 апреля 2020 г. № 108, от 17 апреля 2020 г. № 111, от 20 апреля 2020 г. № 117, от 21 апреля 2020 г. № 118, от 24 апреля 2020 г. № 120) изменение, дополнив его пунктом 3.1 следующего содержания:

"3.1. С 25 апреля 2020 г. до особого распоряжения при улучшении санитарно-эпидемиологической обстановки рекомендовать:

гражданам осуществлять вход и нахождение в объектах розничной торговли, оказания услуг, выполнения работ, в общественном транспорте, легковом такси с использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания (повязок, масок, респираторов или иных изделий, их заменяющих);

организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Чувашской Республики, деятельность которых не приостановлена в соответствии с указом Президента Российской Федерации, а также организациям, осуществляющим деятельность в рамках нерабочих дней, установленных Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", перечень которых утверждается Кабинетом Министров Чувашской Республики:

производить обслуживание при условии нахождения граждан в средствах индивидуальной защиты органов дыхания (повязках, масках, респираторах или иных изделиях, их заменяющих);

обеспечить продажу или безвозмездную раздачу на входе гражданам средств индивидуальной защиты и возможность обработки рук дезинфицирующими средствами.".

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности Главы Чувашской Республики О.Николаев



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