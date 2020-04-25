Дом музыки проведет онлайн-конкурс молодых пианистов. Это первый международный конкурс в онлайн-формате, туры которого пройдут без живого участия конкурсантов - по домашним видеозаписям.

Провести конкурс в сложное для всех музыкантов время пандемии решили Московский международный Дом музыки и Московский международный конкурс пианистов Владимира Крайнева.

Автор этой идеи, художественный руководитель и председатель жюри конкурса Крайнева, пианист Александр Романовский прокомментировал новый проект:

- Мы все оказались в сложной и непривычной ситуации: ограничение передвижений, невозможность посещать культурные мероприятия, вынужденное расставание с педагогами, друзьями, единомышленниками - все это сильно отражается на нашем душевном настрое. Мы хотим поддержать молодых исполнителей, которые сейчас находятся дома и вынуждены полностью перестраивать свои творческие и учебные планы. Искренне надеемся, что наша акция поможет начинающим артистам справиться с временными трудностями, ощутить прилив творческих сил и вдохновения.

Принять участие в конкурсе смогут пианисты из разных стран в возрасте до 22 лет. Прием заявок уже начался 23 апреля и продлится до 00.00 часов15 мая.

В жюри конкурса вошли пианисты Александр Романовский (Швейцария), Андрей Гугнин (Россия) и Беатриче Рана (Италия). Они будут оценивать видеозаписи и объявят результаты не позднее 1 июня 2020 года.

Онлайн-конкурс домашних видеозаписей организован по модели Конкурса Крайнева, он пройдет в трех возрастных категориях: младшая - год рождения участников 2008 и позже, средняя - год рождения участников 2005-2007, старшая - родившиеся в 1997-2005 годах.

Обладатели первой премии в каждой возрастной группе получат возможность выступить онлайн или прислать видеозапись своего выступления. Эти выступления разместят на сайте и в социальных сетях конкурса Крайнева и Дома музыки.

В качестве призов все девять лауреатов конкурса (по три в каждой возрастной категории) получат персональные онлайн-уроки с членами жюри, а также право принять участие, минуя первый этап отбора по видеозаписям, в IV Московском международном конкурсе пианистов Владимира Крайнева, который состоится в Доме музыки весной 2021 года.

Справка "РГ"

Подробности и условия участия в онлайн-конкурсе - на официальном сайте Московского международного конкурса пианистов Владимира Крайнева.