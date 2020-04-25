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25.04.2020 09:55
Рубрика: Спорт

Глава UFС: Нурмагомедов проведет бой осенью 2020 года

Текст: Максим Домчев
Глава UFC Дана Уайт объявил, что победитель боя между Тони Фергюсоном и Джастином Гэйтжи осенью встретится с обладателем чемпионского пояса Хабибом Нурмагомедовым.
Хабиб Нурмагомедов готовк новым победам и рассчитываетпобить Дастина Порье. Фото: REUTERS Хабиб Нурмагомедов готовк новым победам и рассчитываетпобить Дастина Порье. Фото: REUTERS
Хабиб Нурмагомедов готовк новым победам и рассчитываетпобить Дастина Порье. Фото: REUTERS

Такое заявление Уайт сделал после того, как было объявлено о проведении турнира UFC 249 во Флориде 9 мая. Там и встретятся друг с другом Фергюсон и Гэйтжи.

"Хабиб Нурмагомедов проведет следующий поединок в сентябре или октябре. Фергюсон и Гейджи покажут один из самых жестоких боев, которые вы видели когда-либо, я могу гарантировать это. Поединок будет невероятным. Его победитель сразится с Хабибом за титул", - сказал Уайт.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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Ранее россиянин должен был встретиться с Фергюсоном 18 апреля в Нью-Йорке, однако турнир был отложен из-за пандемии коронавируса, а затем чемпион был вынужден объявить об отмене боя с Фергюсоном. В итоге американец встретится со своим соотечественником Гэйтжи и на кону в их бое будет титул временного чемпиона.

Завоевавший чемпионский титул осенью 2018 года Нурмагомедов тем временем сделал прогноз на бой 9 мая. Как сообщил его менеджер Али Абдельазиз, россиянин уверен, что в главном поединке UFC 249 победит Гэйтжи.

"Хабиб уверен, что его следующим соперником станет Гэйтжи", - сказал ESPN менеджер россиянина. - Он верит, что Джастин сможет нокаутировать Тони. Когда я спросил его, кто, по его мнению, победит, он ответил, чтоэто будет сложный бой для Джастина, но стилистически Тони для него идеальный соперник. Хабиб считает, что Гэйтжи досрочно финиширует Фергюсона во втором или третьем раунде".

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