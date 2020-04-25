Инфекционисты обосновали скачки заболеваемости коронавирусом в России

В течение последней недели в России наблюдаются скачки числа новых случаев заражения COVID-19. Ежедневный прирост заболевших коронавирусом был в пределах от 4,2 до 6 тысяч человек. Это может свидетельствовать о выходе на плато по заболеваемости и о том, что вскоре "она начнет снижаться". Об этом РБК рассказал глава центра инфекционных болезней ЦКБ Управления делами президента Георгий Сапронов.

"Не исключено, что плато эпидемии в России наступит к концу мая или чуть раньше", - со ссылкой на эксперта пишет РИА Новости.

В то же время инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев, дает иной прогноз. По его мнению выхода на плато в России стоит ожидать не раньше начала июня. Ранее на эту тему высказывалась и глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова. Она сообщила, что страна до 1 мая может выйти на плато по заболеваемости коронавирусом.

Пандемия COVID-19 охватила большинство стран мира. По последним данным ВОЗ, коронавирусом заразились уже более 2 миллионов 600 тысяч человек. Актуальные данные о ситуации по заболеваемости на сайте стопкоронавирус.рф.