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25 апреля 2020 г.

Постановление правительства Иркутской области от 25 апреля 2020 года № 285-пп "О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской области от 4 апреля 2020 года № 220-пп"

В соответствии с подпунктом "ж" пункта 4 Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", протоколом заседения санитарно-противоэпидемической комиссии при Правительстве Иркутской области от 24 апреля 2020 года, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области постановляет:

1. Внести в приложение к постановлению Правительства Иркутской области от 4 апреля 2020 года № 220-пп "Об определении иных организаций, осуществляющих деятельность на территории Иркутской области, на которые не распространяется Указ Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" следующие изменения:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции:

"2. Государственные, муниципальные, частные общеобразовательные организации; государственные, муниципальные, частные организации дополнительного образования детей; государственные, частные профессиональные образовательные организации; государственные, частные организации дополнительного профессионального образования;

государственные, частные образовательные организации высшего образования;

государственные учреждения оказания психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, профилактики, реабилитации и коррекции, нетиповые образовательные организации (работники которых осуществляют трудовую деятельность дистанционно). ";

2) дополнить пунктом 21 следующего содержания:

"21. Организации, осуществляющие деятельность государственных архивов, деятельность по охране исторических мест и зданий, памятников культуры.";

3) дополнить пунктом 91 следующего содержания:

"91. Организации, осуществляющие производство химических веществ и химических продуктов, производство резиновых и пластмассовых изделий, производство прочей неметаллической минеральной продукции, иную деятельность в сфере химического комплекса.";

4) пункт 13 изложить в следующей редакции:

"13. Зоопарки и иные организации, осуществляющие содержание и уход за животными на постоянной основе, организации, осуществляющие деятельность ботанических садов, государственных природных заповедников и национальных парков (за исключением деятельности, связанной с очным присутствием граждан (посетителей)), ветеринарные клиники в части оказания неотложных услуг и организации, осуществляющие мероприятия по обращению с безнадзорными животными.";

5) дополнить пунктом 171 следующего содержания:

"171. Организации, осуществляющие производство мебели.";

6) дополнить пунктами 241 - 243 следующего содержания :

"241. Организации, осуществляющие техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, восстановление протекторов автомобильных покрышек и шиноремонт.

242. Организации, осуществляющие торговлю автотранспортными средствами, мотоциклами.

243. Организации, осуществляющие ремонт и монтаж промышленных машин и оборудования.";

7) дополнить пунктом 28 следующего содержания:

"28. В целях применения постановления Правительства Иркутской области от 4 апреля 2020 года № 220-пп "Об определении иных организаций, осуществляющих деятельность на территории Иркутской области, на которые не распространяется Указ Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" под организациями понимаются юридические лица, образованные в соответствии с законодательством Российской Федерации и их филиалы и представительства, международные компании, а также иностранные юридические лица, компании и другие корпоративные образования, обладающие гражданской правоспособностью, созданные в соответствии с законодательством иностранных государств, международные организации, филиалы и представительства указанных иностранных лиц и международных организаций, созданные на территории Российской Федераци, индивидуальные предприниматели, а также объединения указанных выше лиц, выступающие самостоятельными субъектами гражданских правоотношений.".

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в сетевом издании "Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области" (ogirk.ru), а также на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru).

Первый заместитель Губернатора Иркутской области - Председатель Правительства Иркутской области К.Б.Зайцев



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