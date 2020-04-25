Указ губернатора Иркутской области от 24 апреля 2020 года № 116-уг "О внесении изменений в указ Губернатора Иркутской области от 18 марта 2020 года № 59-уг"

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области, постановляю:

1. Внести в указ Губернатора Иркутской области от 18 марта 2020 года № 59-уг "О введении режима функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" (далее - указ) следующие изменения:

1) в пункте 3 слова "по 26 апреля" заменить словами "по 30 апреля";

2) в пункте 5 слова "по 26 апреля" заменить словами "по 30 апреля";

3) пункт 15 признать утратившим силу;

4) пункт 26 дополнить подпунктами 12, 13 следующего содержания:

"12) обеспечить определение медицинских организаций, осуществляющих взаимодействие с работодателями при осуществлении медицинского наблюдения за работниками, привлекаемыми к работе вахтовым методом (забор анализов для тестирования на коронавирусную инфекцию, выдачу справок);

13) обеспечить координацию вопросов по организации временного размещения, питания и медицинского наблюдения за работниками, привлекаемыми к работе вахтовым методом, подлежащими размещению в пунктах временного пребывания, специально организуемых работодателями.";

5) в абзаце втором пункта 301 после слов "Красноярского края," дополнить словами "Новосибирской области,";

6) пункт 332 изложить в следующей редакции:

"332. Рекомендовать работодателям, осуществляющим деятельность на территории Иркутской области и применяющим вахтовый метод работы, рассмотреть возможность увеличения продолжительности вахты в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.";

7) дополнить пунктами 333, 334 следующего содержания:

"333. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области организовать ежедневное наблюдение в соответствии с законодательством на территории соответствующих муниципальных образований за соблюдением требований и ограничений, установленных настоящим указом, привлечение виновных лиц к ответственности.

334. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области:

1) в срок до 27 апреля 2020 года с учетом санитарно-эпидемиологической ситуации, складывающейся на территории соответствующего муниципального образования, решить вопрос о графиках посещения кладбищ (временном ограничении времени посещения кладбищ) либо временном закрытии для посещения кладбищ, находящихся на территории соответствующего муниципального образования, за исключением случаев обращения за предоставлением услуг по погребению и (или) участия в погребении; обеспечить оперативное доведение соответствующих решений до населения посредством средств массовой информации, справочно-информационных стендов на кладбищах;

2) усилить информационную, разъяснительную работу с населением о режиме самоизоляции и иных требованиях, установленных Правилами поведения при введении режима повышенной готовности на территории Иркутской области, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (Порядком передвижения на территории Иркутской области лиц и транспортных средств, за исключением транспортных средств, осуществляющих межрегиональные перевозки), мерах ответственности за их нарушение;

3) принять меры к обеспечению на территории кладбищ, в местах остановок общественного транспорта, приближенных к кладбищам, а также в транспортных средствах общего пользования, маршруты движения которых включают указанные остановки, соблюдения требований о социальном дистанцировании, использовании средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок и т.п.), дезинфекции транспортных средств, иных требований, установленных Правилами поведения при введении режима повышенной готовности на территории Иркутской области, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (Порядком передвижения на территории Иркутской области лиц и транспортных средств, за исключением транспортных средств, осуществляющих межрегиональные перевозки).";

8) в абзаце пятом подпункта 1 пункта 35 после слов "Красноярского края," дополнить словами "Новосибирской области, а также в рамках транзитного проезда через территорию Иркутской области на срок более трех часов";

9) дополнить пунктом 361 следующего содержания:

"361. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области (Савиных Д.Ф.), Главному управлению МВД России по Иркутской области (Калищук А.Е.), Главному управлению МЧС России по Иркутской области (Федосеенко В.С.), Управлению Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Иркутской области (Сапожников А.В.), органам местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области предоставлять информацию о проделанной работе по выявлению нарушений настоящего указа, проведенных профилактических мероприятиях оперативному штабу на адрес электронной почты oper@govirk.ru.";

10) в Правилах поведения при введении режима повышенной готовности на территории Иркутской области, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (Порядке передвижения на территории Иркутской области лиц и транспортных средств, за исключением транспортных средств, осуществляющих межрегиональные перевозки), установленных указом:

в пункте 1:

в абзаце первом слова "по 26 апреля" заменить словами "по 30 апреля"; дополнить абзацем седьмым следующего содержания:

"6) обращения за предоставлением услуг по погребению и (или) участия в погребении.";

в пункте 2:

в абзаце первом слова "по 26 апреля" заменить словами "по 30 апреля";

абзац второй изложить в следующей редакции:

"1) соблюдать социальное дистанцирование: дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра, в том числе в общественных местах, и не менее 1 метра в общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси;";

пункт 4 изложить в следующей редакции:

"4. Лицам, находящимся на территории Иркутской области в обсерваторах, пунктах временного пребывания, специально организуемых работодателями, запрещается выход за пределы помещений (палат), в которых они находятся, и за пределы обсерватора, пункта временного пребывания.";

в пункте 13:

в подпункте 2 после слов "Красноярского края," дополнить словами "Новосибирской области,";

дополнить подпунктами 3-5 следующего содержания:

"3) прибывшим в АО "Международный аэропорт Иркутск", аэропорт "АэроБратск" в рамках транзитного проезда до места жительства (пребывания) на территории Иркутской области, обеспечить выполнение требований по изоляции в обсерваторе (на основании постановления Главного государственного санитарного врача по Иркутской области) на срок до получения первого отрицательного результата исследования на коронавирусную инфекцию, но не более 14 дней со дня прибытия; после получения отрицательного результата исследования на коронавирусную инфекцию обеспечивать самоизоляцию в домашних условиях (нахождение в изолированном помещении, позволяющем исключить контакты с членами семьи и иными лицами, не подвергнутыми изоляции) на основании постановления Главного государственного санитарного врача по Иркутской области на оставшийся срок;

4) прибывшим в АО "Международный аэропорт Иркутск", аэропорт "АэроБратск" в рамках транзитного проезда через территорию Иркутской области в случае, если в соответствии с проездными документами время отправки из Иркутской области составляет более трех часов с момента прибытия, обеспечить выполнение требования по изоляции в обсерваторе (на основании постановления Главного государственного санитарного врача по Иркутской области) на срок нахождения на территории Иркутской области (без учета времени прибытия к месту отправки), но не более 14 дней со дня прибытия;

5) привлекаемым к работе вахтовым методом обеспечить перед началом вахты выполнение требований по изоляции на срок до 14 дней в пунктах временного пребывания, специально организуемых соответствующим работодателем.";

дополнить пунктом 131 следующего содержания:

"131. Положения подпунктов 1-3 пункта 13 настоящих Правил не распространяются на следующих лиц при условии соблюдения ими требований, введенных в связи с коронавирусной инфекцией:

1) медицинских работников, прибывших в Иркутскую область для оказания помощи в предотвращении распространения коронавирусной инфекции;

2) сотрудников фельдъегерской службы, а также федеральных органов государственной власти, федеральных государственных органов, прибывших в Иркутскую область в связи с исполнением служебных обязанностей;

3) лиц, нуждающихся в специальном медицинском наблюдении;

4) лиц, непосредственно перед прибытием в Иркутскую область прошедших изоляцию на территории иных субъектов Российской Федерации в соответствии с постановлениями государственных санитарных врачей и имеющих подтверждающие документы;

5) лиц, прибывших в Иркутскую область в связи со смертью близкого родственника при наличии подтверждающих документов.";

в пункте 14 после слов "Красноярского края," дополнить словами "Новосибирской области,", после слов "Красноярском крае," дополнить словами "Новосибирской области,";

в пункте 15:

подпункт 7 изложить в следующей редакции:

"7) не допускать на рабочее место и (или) территорию организации работников из числа лиц, указанных в подпунктах 1-2 пункта 13 настоящих Правил, а также работников, в отношении которых приняты постановления санитарных врачей об изоляции, до истечения срока самоизоляции указанных граждан либо при отсутствии подтверждающих документов о прохождении ими изоляции в оберваторе;";

в подпункте 9 слова "для осуществления трудовой деятельности вахтовым методом и (или)" и слова "осуществления трудовой деятельности," исключить;

дополнить пунктом 151 следующего содержания:

"151. Работодателям, осуществляющим деятельность на территории Иркутской области и применяющим вахтовый метод работы, дополнительно к требованиям, установленным пунктом 15 настоящих Правил:

1) организовать за счет собственных средств пункты временного пребывания для изоляции и медицинского наблюдения за работниками, привлекаемыми к работе вахтовым методом (далее - работники), в местах и количестве, согласованных с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области;

2) обеспечить принятие локальных правовых актов по регулированию работы пунктов временного пребывания в соответствии с рекомендациями, типовыми документами оперативного штаба;

3) направлять в оперативный штаб за 5 календарных дней до заезда сведения о прибывающих работниках, графиках их перевозки;

4) организовать за счет собственных средств организованную встречу прибывших работников, их транспортировку до пунктов временного пребывания, размещение работников в пунктах временного пребывания, их питание, медицинское наблюдение, по истечении периода изоляции транспортировку лиц без клинических проявлений инфекционных заболеваний с отрицательным результатом исследования на коронавирусную инфекцию до места работы;

5) в случае самостоятельного осуществления тестирования работников на коронавирусную инфекцию обеспечить использование зарегистрированных тест-систем;

6) в случае выявления у прибывших работников либо работников, находящихся в пунктах временного пребывания, симптомов, не исключающих коронавирусную инфекцию, обеспечить незамедлительно изоляцию соответствующих работников и информирование Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области, министерства здравоохранения Иркутской области.";

11) в подпункте 2 пункта 2 приложения "организации и индивидуальные предприниматели, деятельность которых приостановлена (ограничена) в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" к указу:

после слов "или служебных поездках" дополнить словами ", а также выполняющих функции обсерваторов, пунктов временного размещения, либо обеспечивающих размещение работников непрерывно действующих организаций".

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете "Областная", сетевом издании "Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области" (ogirk.ru), а также на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru.).

Временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области И.И.Кобзев







