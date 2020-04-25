Указ губернатора Иркутской области от 25 апреля 2020 года № 117-уг "О внесении изменений в указ Губернатора Иркутской области от 18 марта 2020 года № 59-уг"

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области, постановляю:

1. Внести в указ Губернатора Иркутской области от 18 марта 2020 года № 59-уг "О введении режима функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" (далее - указ) следующие изменения:

1) пункт 5 дополнить новым абзацем следующего содержания:

"Организации и индивидуальные предприниматели, деятельность которых ограничена, осуществляют свою деятельность с обязательным соблюдением санитарно-эпидемиологических норм и правил, установленных в соответствии с действующим законодательством, в том числе в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и настоящим указом.";

2) приложение "организации и индивидуальные предприниматели, деятельность которых приостановлена (ограничена) в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" к указу дополнить подпунктами 5 - 8 следующего содержания:

"5) организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих торговлю мебелью. Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих торговлю мебелью, допускается в обособленных зданиях, за исключением торгово-развлекательных центров и мест массового скопления граждан;

6) организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих торговлю ювелирными изделиями. Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих торговлю ювелирными изделиями, допускается в обособленных помещениях, за исключением помещений в торгово-развлекательных центрах и местах массового скопления граждан;

7) организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в области фотографии. Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в области фотографии, допускается в обособленных помещениях, за исключением помещений в торгово-развлекательных центрах и местах массового скопления граждан;

8) организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность школ подготовки водителей автотранспортных средств. Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность школ подготовки водителей автотранспортных средств, по осуществлению теоретического обучения осуществляется дистанционно.".

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете "Областная", сетевом издании "Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области" (ogirk.ru), а также на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru.).

Временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области И.И.Кобзев







