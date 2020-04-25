К Международной космической станции отправят "Ракету Победы"

"Ракета Победы" с грузовым кораблем "Прогресс МС-14" отправится в субботу, 25 апреля, к Международной космической станции. Это будет первый запуск российского грузового корабля в 2020 году, сообщили в Роскосмосе.

"Примерно через девять минут после старта корабль будет выведен на орбиту. Сближение "Прогресса МС-14" с МКС будет проходить в автоматическом режиме под контролем специалистов Центра управления полетами и российских членов экипажа МКС Анатолия Иванишина и Ивана Вагнера", - со ссылкой на госкорпорацию пишет ТАСС.

Пуск "Союза-2.1а" приурочен к 75-летию победы в Великой Отечественной войне. На ракету нанесли специализированную символику - логотип годовщины, а также изображения георгиевской ленты и орденов Отечественной войны. В конце марта Роскосмос объявил о начале акции "Бессмертный полк на МКС". Участникам предлагалось до 22 апреля присылать информацию о родственниках, участвовавших в ВОВ и их фотографии, которые и будут доставлены на Международную космическую станцию. Всего на МКС будет передано более двух тонн необходимых грузов.