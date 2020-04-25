Как не убить автомобиль, убивая в нем коронавирус

В авторитетном издании Consumer Reports, выпускаемом американским Союзом потребителей, обнародована интересная статься под названием "Как убить коронавирус, не повредив интерьер вашего автомобиля".

Оставим за скобками вопрос о методах нейтрализации вируса в машине (об этом уже написано немало в медицинских и профильных автомобильных изданиях). Но вот рекомендации о том, как не убить кожу, замшу и полимерные покрытия салона заслуживают внимания.

Прежде всего, американские эксперты уточняют, какие именно элементы салона следует подвергнуть обработке.

"Это наиболее частые места контакта: рулевое колесо, дверные ручки, рычаг переключения передач, все кнопки и сенсорные экраны, подрулевые рычажки и лепестки, подлокотники дверей и центральные подлокотники, рукоятки и клавиши регулировки", - говорит операционный директор центра тестирования Consumer Reports Дженнифер Стокбургер.

Что касается средств дезинфекции, то за редкими исключениями подавляющее число очистителей для дома убьет коронавирус также и на жестких поверхностях салона машины, не повредив обивку и обшивку.

Насчет средств на основе алкоголя - они также рекомендованы.

"Спиртовые растворы, содержащие не менее 70% алкоголя, эффективны против коронавируса, считают в Центре по контролю и профилактике заболеваний США (СDC). Практически любую пластиковую или кожаную поверхность в салоне автомобиля можно и нужно очистить изопропиловым спиртом", - цитирует Consumer Reports исполнительного директора по глобальным инновациям компании Yanfeng Automotive Interiors Джеффа Стаута (крупнейшего поставщика элементов интерьера для автомобильной промышленности).

"Наша компания использует средства на основе изопропилового спирта для очистки пятен на любых деталях интерьера при предпродажной подготовке автомобилей", - комментирует Стаут.

И добавляет, что "спиртовые средства были протестированы на элементах салона из пластика, окрашенного хрома, кожи и экокожи. Мы убедились, что такие материалы не страдают при воздействии чистого изопропилового спирта. Можно в том числе натирать такие поверхности мягкой тканью, пропитанной спиртом, чтобы очистить их, равно как уничтожить вирус".

В то же время тот же Джефф Стаут категорически не рекомендует использовать при очистки салона отбеливатель или перекись водорода.

"Хотя оба способны уничтожить коронавирус на поверхностях салона, они, скорее всего, повредят обивку вашей машины. Не используйте также для протирки сенсорных экранов чистящие средства на основе аммиака, так как они могут повредить антибликовое покрытие, равно как покрытие, предотвращающее появление отпечатков пальцев", - отмечает Стаут.

Наконец, простые мыло, порошки для стирки и вода эффективно борются с коронавирусом на поверхностях салонов автомобилей и при этом безопасны и для большинства автомобильных интерьеров.

"Главное - не тереть слишком сильно, особенно когда речь идет об обработке не новых кожаных покрытий. Подавляющее большинство кожаных элементов салона окрашено. Поэтому если будете сильно тереть, обязательно сотрете или обесцветите краску", - говорит глава компании по "детэйлингу" автомобилей (полный уход за машиной) AMMO NYC Ларри Косилла.

Он же не советует злоупотреблять излишне большим количеством воды, потому что последняя может оставить пятна на тканевых элементах салона.