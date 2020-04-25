Как помыть машину без воды

В условиях карантина и самоизоляции многие автомобилисты столкнулись с неожиданной проблемой - они не могут помыть свой автомобиль.

Расположенные по соседству мойки и сервисные станции закрылись до окончания опасного периода, редкие действующие мойки самообслуживания нужно еще поискать, штраф за мойку машины тряпкой из ведра у подъезда дома составит в ряде российских регионов от 1 до 3 тысяч рублей, а в Москве, согласно статье 8.3 КоАП РФ, санкции могут доходить до 5 тысяч рублей.

При этом наказание за нечитаемые номерные знаки (предупреждение или 500 рублей) тоже никто не отменял. У автовладельцев остается возможность получить электронный пропуск и отправиться отмывать автомобиль от грязи на дачу или воспользоваться альтернативными методами. Один из них - очистка машины без воды.

Во-первых, вы должны знать, что частичная мойка элементов автомобиля по закону все-таки разрешена. К примеру, официально можно промыть фары и фонари, протереть ветровое стекло и номерные знаки. Для очистки же автомобиля целиком можно использовать специализированные составы для сухой мойки автомобиля, обращая внимание на то, чтобы грязь не попала в почву или близлежащий водоем.

Итак, чтобы очистить машину без воды, нужно приобрести особый автошампунь-полироль с гелевой основой. В условиях карантина такие средства вместе с тряпками на основе микрофибры логично заказать с доставкой на дом. В продаже имеются как зарубежные, так и отечественные химикаты, которые мы не будем называть, чтобы не рекламировать - поиск в интернете вам в помощь.

Во всех случаях средство нужно распрыскать на поверхность кузова (но в большинстве случаев - не на стекла) равномерным слоем, начиная с крыши (флаконы снабжены дозаторами) и подождать несколько минут, пока грязь не вступит в контакт с химикатом. Обычно на это уходит не более пяти минут. Затем берем тряпку из микрофибры или нетвердую губку и стряхиваем грязь, очищая кузов в одном направлении (не круговыми движениями). Желательно запастись большим количеством таких тряпок. Чем их будет больше, тем сохраннее останется кузов.

Самое интересное, то химикалии многократно уменьшают абразивные свойства грязи, оберегая таким образом кузов от истирания, а также способствуют легкому удалению налета. И тем не менее, старайтесь не прилагать к тряпкам и губкам большое усилие - скорее смахивайте, чем трите. После того как вы смахнули грязь, можете использовать то же самое средство для финальной полировки кузова - оно не только не наносит вред, но и защищает лакокрасочное покрытие.

У данного вида мойки-чистки, есть, впрочем, и недостатки. К примеру, она не подойдет для очень сильно загрязненных машин. К тому же таким образом нельзя будет прочистить колесные арки и другие полости. Следует знать, что средства для сухой чистки делятся на зимние и летние - не ошибитесь с выбором. Некоторые высокотехнологичные химикаты обладают способностью саморазлагаться, читай - они экологичны. Кое-какие применяются также и для мытья стекол.

Отдельно нужно сказать о преимуществах сухой мойки двигателя и моторного отсека. В данном случае вы исключаете контакт воды с проводкой и приборами, а значит минимизируете риск короткого замыкания. Да и очищается мотор таким образом гораздо лучше, чем при мойке тем же "Керхером".

В заключение же порекомендуем не очищать автомобиль всухую без применения специальных составов. Хотя наверняка многие читатели помнят телерекламу чудо-варежки, которая якобы бережно устраняет грязь без царапин и затиров. Фактически такая практика чревата серьезным вредом лакокрасочному покрытию.