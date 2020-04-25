Как взаимодействовать с детьми и подростками на самоизоляции

Сложнее всего вынужденная самоизоляция дается детям и подросткам. Первым не хватает движения, прогулок на свежем воздухе, возможности поиграть со сверстниками. Подростки бунтуют против внезапного тотального контроля их времени и занятий со стороны родителей, им тоже недостает общения со сверстниками, возможности провести свободное время без пристального участия старших.

Как помочь им пережить этот непростой период, "РГ" рассказали известные психологи - доктор психологических наук Марина Ермолаева и кандидат психологических наук Дмитрий Лубовский. Оба они - профессора кафедры "Педагогическая психология" им. профессора В.А. Гуружапова факультета "Психология образования" Московского государственного психолого-педагогического университета.

Марина Валерьевна, может ли пострадать психологическое здоровье детей в условиях самоизоляции?

Марина Ермолаева: Для детей ситуация, в которой они лишены возможности выйти на улицу, где тепло и светит солнце, становится стрессом и может нарушить их душевное равновесие. Роль родителей - дать ребенку спокойствие и уверенность в себе. Но вовсе не требуется фальшивить или подавлять свои истинные чувства, которые все равно могут выйти наружу. Для детей важно, чтобы родители продолжали жить так, как обычно. Мама следит за своей внешностью, как и в те дни, когда ходит на работу, а папа, конечно, бреется каждое утро. Распорядок дня обычный. Дети при этом также чувствуют себя спокойнее и увереннее. Нужно полностью отказаться от попыток запугивания детей коронавирусом.

Дмитрий Лубовский: Постоянное наблюдение родителей за детьми в условиях самоизоляции может вызывать обоюдное раздражение. Родители, видя, что их дети во многом не соответствуют их ожиданиям, могут постоянно сталкиваться с результатами недостаточного внимания к детям и, возможно, недостаточной психологической близости с ними. Эта близость - еще одно из важнейших условий сохранения психологического здоровья детей. Но важно не подавлять свое раздражение, а постараться понять, что именно его вызывает. Затем вдумчиво разобраться, чего же вы хотите от ребенка, каким хотели бы его видеть. А затем подумать о том, что из этого возможно, а что нет - хотя бы потому, что ребенок не может стать совершенно другим. И наконец, о том, чем вы могли бы помочь ему измениться к лучшему. Правда, для этого нужно понимать, что скорых результатов ждать не стоит.

Приведите, пожалуйста, конкретный пример.

Дмитрий Лубовский: Родители, например, могут испытывать раздражение, увидев наконец, что их ребенок-школьник не умеет учиться. В ситуации самоизоляции ему как раз и можно помочь овладеть этим важнейшим умением. Возможно, начать с помощи в планировании своего времени. Сейчас гораздо больше возможностей проследить, как ребенок идет по графику, составленному поначалу с помощью мамы или папы, а через некоторое время - и самостоятельно. Не бросать начатое, едва убедившись, что не все получается сразу. Спокойно принять то, что все сразу получиться и не может. Пустить в ход всю свою способность понять другого человека, сначала объяснив себе, отчего не все получается в этих попытках. Проявить гибкость - не получилось так, значит нужно сделать по-другому. Гибкость родителей, умение заглянуть в будущее своих детей, соразмерность их требований возможностям ребенка выступают залогом душевного равновесия ребенка сейчас и психологической близости с ним в будущем.

Считается, что самые "сложные" дети - это подростки. Как сегодня нужно взаимодействовать с ними?

Марина Ермолаева: Проблема недостаточной психологической близости для взаимоотношений родителей с подростками еще актуальнее. В обычных условиях многие родители объясняют это своей занятостью. Психологи, работающие с семьями, давно заметили, что слова родителей "У меня замечательный ребенок, жаль только, что времени на него мало" чаще всего скрывают под собой эту самую недостаточную психологическую близость. И самоизоляция - это прекрасная возможность наладить отношения с подростком. Больше доверительности, меньше попыток переделать его в соответствии со своими представлениями о том, каким он должен быть. Тогда становится более достижимым самый желанный и вполне реальный результат - возможность духовно и душевно сблизиться с подростком.

Дмитрий Лубовский: И важно, что у родителей есть в этой ситуации преимущество, которым не стоит злоупотреблять, но иногда уместно воспользоваться. Это жизненный опыт. Можно поделиться тем, как самим родителям, когда они были подростками, что-то пришлось вытерпеть, с чем-то справиться, хотя поначалу казалось, что это невозможно. Но сделать это необходимо тогда, когда уместно.

Право подростка на приватность и в сложившихся условиях должно соблюдаться, поэтому надо раз и навсегда отказаться от попыток переделать его на свой лад. Постоянно находиться в четырех стенах всем вместе трудно. Но важно чувствовать момент, когда и родителю, и подростку лучше побыть наедине с собой. В этом случае взаимопонимание, психологическая близость и более дружеские отношения с подростком могут стать более достижимыми.

Надо ли устроить самоизоляцию так, чтобы у каждого члена семьи была возможность уединения? Как это сделать в маленькой квартире? Какое время требуется человеку, чтобы отдохнуть от вынужденного круглосуточного общения с близкими при самоизоляции?

Марина Ермолаева: Уединение необходимо каждому человеку, и это особенно остро ощущается на самоизоляции. Однако, у разных людей эта потребность выражена в разной степени. Мужчинам уединение необходимо в большей степени, чем женщинам. Для восстановления сил им необходимо уйти в себя - отгородиться от окружающих компьютером, телевизором, планшетом и т.п. Женщины, напротив, восстанавливают силы в оживленной беседе с реальным или виртуальным собеседником. Но приватность нужна всем, поэтому взрослые члены семьи могут условно (и в согласии с мнением детей) договориться о контроле над "своей" территорией даже в маленькой (однокомнатной) квартире. Предположим, у папы это может быть письменный стол в комнате, у мамы - удобный стул около телевизора на кухне, а дети сами, без указания взрослых, найдут себе убежище, где их и найти будет трудно. Членам семьи стоит договориться о том, что в оговоренные часы их никто не потревожит в этом "их личном" месте, не будет обращаться по пустяковым поводам. Время приватности должно свято соблюдаться для всех членов семьи, включая детей. Но каким оно будет для каждого члена семьи и как впишется в режим дня всей семьи - это определяется на семейном совете.

Дмитрий Лубовский: Если суммировать, то вот основные правила хорошего психологического климата во время самоизоляции. Жизнь семьи должна быть подчинена более строгому режиму, чем в обычное время. Это необходимо для психологического благополучия и здоровья всех ее членов. Взрослым (прежде всего, папе) нужно больше времени для уединения, чем детям. Соблюдение условий приватности обязательно для всех членов семьи в отношении друг друга. Так дети смогут получить от родителей еще один бесценный урок ответственности. А супруги смогут проявить максимальное уважение к потребностям друг друга.

Читайте также