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Рубрика: В мире

Китай направил в КНДР группу медицинских экспертов

Группа китайских экспертов от медицины, во главе с высокопоставленным представителем международного отдела Центрального комитета Коммунистической партии Китая, отправилась в КНДР. Об этом пишет агентство Reuters, связывая это с появившейся ранее информацией о возможных проблемах со здоровьем у северокорейского лидера Ким Чен Ына.

Фото: AFP/KCNA VIA KNS
В Сеуле заявили об отсутствии данных об ухудшении здоровья лидера КНДР

В понедельник, 20 апреля, телекомпания CNN, ссылаясь на источник в американской администрации, сообщила, что Соединенные Штаты изучают разведывательные данные об ухудшении здоровья председателя Госсовета КНДР. В четверг, 23 апреля, на брифинге в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил, что, согласно его данным, утверждения СМИ об ухудшении состояния здоровья лидера КНДР Ким Чен Ына не соответствуют действительности. Предполагают, что поводом для сообщений в СМИ послужило отсутствие северокорейского лидера на торжествах по случаю дня рождения его деда Ким Ир Сена.

В мире Восточная Азия Китай В мире Восточная Азия Северная Корея Лидер КНДР Ким Чен Ын

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