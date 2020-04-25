Китай направил в КНДР группу медицинских экспертов

Группа китайских экспертов от медицины, во главе с высокопоставленным представителем международного отдела Центрального комитета Коммунистической партии Китая, отправилась в КНДР. Об этом пишет агентство Reuters, связывая это с появившейся ранее информацией о возможных проблемах со здоровьем у северокорейского лидера Ким Чен Ына.

В понедельник, 20 апреля, телекомпания CNN, ссылаясь на источник в американской администрации, сообщила, что Соединенные Штаты изучают разведывательные данные об ухудшении здоровья председателя Госсовета КНДР. В четверг, 23 апреля, на брифинге в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил, что, согласно его данным, утверждения СМИ об ухудшении состояния здоровья лидера КНДР Ким Чен Ына не соответствуют действительности. Предполагают, что поводом для сообщений в СМИ послужило отсутствие северокорейского лидера на торжествах по случаю дня рождения его деда Ким Ир Сена.