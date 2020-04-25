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25.04.2020 14:11
Рубрика: Культура

Крупнейший летний оперный фестиваль перенесен на следующий год

Текст: Ирина Муравьева
Программа Савонлиннского фестиваля-2020 полностью перенесена на следующий год. Это решение принято в соответствии с Постановлением правительства Финляндии.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Как отмечает руководство фестиваля, это вынужденное решение, и оно принесет значительные финансовые потери не только фестивалю, его творческой команде, артистам и сотрудникам, но и предпринимателям региона Савонлинна, для которых оперный фестиваль является важнейшим источником дохода.

Фото: Istock
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- Тем не менее, мы должны поставить на первое место здоровье наших зрителей, сотрудников и местного населения, - подчеркивает генеральный директор фестиваля Ян Страндхольм.

Савонлиннский оперный фестиваль является знаковым событием для культурной жизни страны, собирая каждый год в Савонлинна около 70000 гостей фестиваля из разных стран. Подсчитано, что нынешний перенос фестиваля на год приведет к потере дохода до 2 миллионов евро. Ситуация сложнейшая за всю более чем вековую историю фестиваля. Председатель правления фестиваля Петтери Валлден комментирует:

- Оперный фестиваль играет ключевую роль в экономике всего региона Савонлинна, принося ежегодно 40 миллионов евро. Перенос фестиваля - это страшный финансовый удар: и фестиваль, и все его заинтересованные стороны остро нуждаются в государственной помощи, чтобы продолжить существование фестиваля. Руководство Савонлиннского оперного фестиваля уже связывается с различными партиями, чтобы обеспечить финансовую поддержку для продолжения фестиваля.

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Руководство фестиваля сообщает также, что билеты, купленные или зарезервированные на лето 2020 года, автоматически переносятся на лето 2021 года. Новые даты спектаклей появятся на сайте Савонлиннского фестиваля в ближайшее время.

- Мы будем заботиться о наших клиентах и стремиться свести к минимуму любые неудобства для них. Если новая дата летом 2021 года не подходит, мы найдем другое решение. Сейчас больше, чем когда-либо, мы должны объединиться как сообщество, - говорит гендиректор фестиваля Ян Страндхольм. - Мне бы хотелось, чтобы, если позволят рекомендации правительства, наши друзья все-таки этим летом отдохнули в Савонлинне, несмотря на перенос фестиваля. Это было бы важно для местных ресторанов, кафе, магазинов и других служб. Я надеюсь, что местные предприниматели смогут пройти через все сложные обстоятельства и в следующем году быть вместе снова с нами. И мы сделаем все возможное, чтобы обеспечить прекрасное оперное лето в 2021 году.

Справка "РГ"

Международный оперный фестиваль в Савонлинна - старейший музыкальный оперный фестиваль в Финляндии, проводится ежегодно с 1912 года в крепости Святого Олафа в Савонлинна. Фестиваль проводит обменные гастроли с Большим театром России в рамках договора о сотрудничестве.

Финансирование Савонлиннского фестиваля: 14 % целевых средств на проведение фестиваля поступает от Министерства образования Финляндии и муниципалитета города Савонлинна, 70 % составляет выручка от продажи билетов и более 10 % поступает на основании соглашений о сотрудничестве с юридическими лицами.

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