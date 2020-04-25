Крупнейший летний оперный фестиваль перенесен на следующий год

Программа Савонлиннского фестиваля-2020 полностью перенесена на следующий год. Это решение принято в соответствии с Постановлением правительства Финляндии.

Как отмечает руководство фестиваля, это вынужденное решение, и оно принесет значительные финансовые потери не только фестивалю, его творческой команде, артистам и сотрудникам, но и предпринимателям региона Савонлинна, для которых оперный фестиваль является важнейшим источником дохода.

- Тем не менее, мы должны поставить на первое место здоровье наших зрителей, сотрудников и местного населения, - подчеркивает генеральный директор фестиваля Ян Страндхольм.

Савонлиннский оперный фестиваль является знаковым событием для культурной жизни страны, собирая каждый год в Савонлинна около 70000 гостей фестиваля из разных стран. Подсчитано, что нынешний перенос фестиваля на год приведет к потере дохода до 2 миллионов евро. Ситуация сложнейшая за всю более чем вековую историю фестиваля. Председатель правления фестиваля Петтери Валлден комментирует:

- Оперный фестиваль играет ключевую роль в экономике всего региона Савонлинна, принося ежегодно 40 миллионов евро. Перенос фестиваля - это страшный финансовый удар: и фестиваль, и все его заинтересованные стороны остро нуждаются в государственной помощи, чтобы продолжить существование фестиваля. Руководство Савонлиннского оперного фестиваля уже связывается с различными партиями, чтобы обеспечить финансовую поддержку для продолжения фестиваля.

Руководство фестиваля сообщает также, что билеты, купленные или зарезервированные на лето 2020 года, автоматически переносятся на лето 2021 года. Новые даты спектаклей появятся на сайте Савонлиннского фестиваля в ближайшее время.

- Мы будем заботиться о наших клиентах и стремиться свести к минимуму любые неудобства для них. Если новая дата летом 2021 года не подходит, мы найдем другое решение. Сейчас больше, чем когда-либо, мы должны объединиться как сообщество, - говорит гендиректор фестиваля Ян Страндхольм. - Мне бы хотелось, чтобы, если позволят рекомендации правительства, наши друзья все-таки этим летом отдохнули в Савонлинне, несмотря на перенос фестиваля. Это было бы важно для местных ресторанов, кафе, магазинов и других служб. Я надеюсь, что местные предприниматели смогут пройти через все сложные обстоятельства и в следующем году быть вместе снова с нами. И мы сделаем все возможное, чтобы обеспечить прекрасное оперное лето в 2021 году.

Справка "РГ"

Международный оперный фестиваль в Савонлинна - старейший музыкальный оперный фестиваль в Финляндии, проводится ежегодно с 1912 года в крепости Святого Олафа в Савонлинна. Фестиваль проводит обменные гастроли с Большим театром России в рамках договора о сотрудничестве.

Финансирование Савонлиннского фестиваля: 14 % целевых средств на проведение фестиваля поступает от Министерства образования Финляндии и муниципалитета города Савонлинна, 70 % составляет выручка от продажи билетов и более 10 % поступает на основании соглашений о сотрудничестве с юридическими лицами.