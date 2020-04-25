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25.04.2020 15:20
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Названо лучшее сочетание тканей для эффективной самодельной маски

Текст: Оксана Грибанова

Согласно последним данным, наиболее вероятным способом передачи коронавируса является воздушно-капельный путь. То есть, для здорового человека, с точки зрения заражения COVID-19, опаснее всего контактировать с кашляющим или чихающим, а также чрезмерно громко разговаривающим больным.

Защититься от таких "потоков" поможет далеко не всякая магазинная или самодельная маска.

Фото: iStock
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Исследователи из Чикагского университета изучили различные образцы тканей, пропуская через них воздушный поток со скоростью, которая соответствует дыханию человека. Как оказалось, комбинация хлопка с натуральным шелком или шифоном отфильтровывает от 80% до 99% частиц.

Исследователи отметили, что хлопок выступает в качестве механической преграды для капель, шифон и натуральный шелк служат в качестве электростатического барьера.

Общество Здоровье Общество Наука Распространение коронавируса COVID-19

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