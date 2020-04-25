В мире
25.04.2020 13:18
Текст: Юрий Сизов

Лукашенко объяснил причину переноса сроков своего послания

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
Сергей Гунеев/РИА Новости

Экономическая неопределенность во всем мире стала одной из основных причин, на которую сослался президент Беларуси, мотивируя 25 апреля перенос сроков своего послания парламенту и народу страны, сообщает его пресс-служба.

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
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Очень много вопросов, на которые сегодня трудно дать ответ или ответа нет вообще, признался глава государства, отвечая на вопросы журналистов во время республиканского субботника, добавив при этом, что и пандемию коронавируса разные силы "пытаются использовать в политических целях, что недопустимо".

С другой стороны, подчеркнул Лукашенко, в том, что послание отложено, нет никакой конспирологии. Мероприятие было запланировано на середину апреля, но без конкретной даты. Он дал понять, что коль впереди в стране президентские выборы, то можно "совместить послание (расширить его, сделать более стратегическим) с программой нынешнего президента. Это одна из идей. Может быть, еще что-то появится", - предположил он.

Дело в том, что традиционно послание, напомнил президент, включает в себя только акценты на текущий год и некоторые штрихи на будущее, а если совместить его с предвыборной программой президента, то появится возможность "заглянуть за горизонт" на пятилетку. "Думаю, и другие кандидаты так поступят", - считает глава государства.

Фото: iStock
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Он заверил, что если бы ситуация с пандемией отразилось только на положение в РБ, то послание уже бы прозвучало. "Но мы очень зависим, как и все государства, и даже крупные, богатые, от того, что происходит во всем мире. Вот представьте президента на трибуне сегодня и что он может сказать: может быть, а если будет так, то будет так", - прокомментировал обстоятельства белорусский лидер.

Он напомнил, что уже ставил вопросы о том, что будет после пандемии COVID-19, и никто не может дать определенный ответ. А "мы же очень зависимы от внешнего мира - наша жизнь, экспортно ориентированная экономика. Очень зависимы, и не только мы", - резюмировал президент.

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