Мединский рассказал про встречу на Эльбе и привел выдержки из архивов

По мнению Мединского, встреча на Эльбе - яркий пример продуманного и четко-организованного взаимодействия союзников во Второй мировой войне. "Не было никаких инцидентов серьезных. Хотя было задействовано огромное количество войск, сотни тысяч солдат и офицеров, огромное количество боевой техники. И сегодня для нас встреча на Эльбе - это образец того, как надо стремиться выстраивать отношения между сверхдержавами - если наши деды сумели это сделать, преодолев предрассудки политические, религиозные, нравственные. На тот момент коммунисты и англо-американцы казались друг другу людьми "из разных вселенных". Перед лицом общего врага во имя общих целей они обо всем договорились и обеспечили долгий, многолетний мир на планете. Именно так нам надо действовать совместно впредь. Это урок для нас, это урок для наших партнеров", - заявил глава РВИО.

В своей лекции Владимир Мединский также рассказал о развитии антигитлеровской коалиции, сравнил военные операции союзников и РККА, их потери, а также объемы поставок по ленд-лизу, рассказал об открытии Второго фронта, а также привел выдержки из архивов.

Самые интересные из этих документов Центрального архива Министерства обороны РФ РВИО опубликовало на своем сайте. Каждый из них имеет аннотацию на русском и английском языках.

Эта подборка включает рассекреченные документы частей и соединений 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов.

В специальном разделе на сайте История.рф представлены подлинные боевые донесения, резолюции и подписи представителей советского военного командования. Эти документы подчёркивают миролюбивое и товарищеское отношение воинов Красной Армии к своим союзникам. В подборке присутствуют и сообщения, направленные советскому командованию со стороны союзников. С целью улучшения доступности материалов для различной аудитории каждый объект имеет аннотацию на русском и английском языках.

Вот какая картина дня - 25 апреля складывается, исходя из выложенных в общий доступ архивов.

Около четырнадцати часов 25 апреля 1945 года генерал Русаков доложил, что в тринадцать часов тридцать минут в районе Штрельт (четыре километра северо-западнее Ризы) гвардейцы 6-й роты 175-го гвардейского стрелкового полка во главе с командиром роты старшим лейтенантом Г. Голобородько встретили группу военнослужащих, следовавшую с запада. Как выяснилось, это были разведчики 69-й пехотной дивизии 1-й армии США, которыми командовал лейтенант Котцебу.

Командир 34 гв. ск, гв. генерал-полковник Г.В. Бакланов докладывал: "Части 34 гвардейского стрелкового корпуса (гв. ск), продолжая наступление с утра 25.04.1945 г. передовыми частями форсировали реку Эльба и соединились с частями 1-й американской армии".

Американский лейтенант Котцебу подписал свое донесение в 13.30. Его командир, полковник Адамс получил его через два часа: "Задача выполнена. Принимаю меры к организации встречи представителей командования сторон. Настоящее местоположение 8717. Потерь нет".

Для опознания друг друга, советские и американские войска имели заранее условленные сигналы. Была вероятность, что союзные войска могут по ошибке сразу не признать друг друга, принять за немецкие части и открыть огонь. Американцы в случае появления русских должны были пускать две зелёные ракеты, наши в ответ две красные. Боевая техника получила белые полосы на корпус и белый крест на крышу башни, во избежание атак с воздуха союзными самолётами.

Из воспоминаний Уильяма Фокса - военного историка (во время войны он был офицером информационно-исторической службы 5-го корпуса 1-й американской армии): "Волнение на американском фронте возрастало, и поэтому каждый бугор принимали за "русский танк", а каждый незнакомый голос по радио - за попытку русских установить связь с американцами".

Из донесения начальника политотдела 5-й гвардейской армии от 29 апреля 1945 г. гвардии генерал-майора Каткова начальнику Политуправления 1-го Украинского фронта генерал-майору Яшечкину о встрече 25 апреля 1945 г. в районе г. Торгау военнослужащих 58 гвардейской стрелковой дивизии с военнослужащими 69 американской дивизии: "Американские офицеры вели себя свободно. Каждый из них стремился получить какую-либо память от русских воинов и с этой целью они снимали у наших офицеров звездочки с их погон, дарили свои знаки различия, менялись часами, носовыми платками".