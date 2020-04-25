Постановление губернатора Ненецкого автономного округа от 24 апреля 2020 года № 26-пг "О внесении изменения в пункт 6 постановления губернатора Ненецкого автономного округа от 16.03.2020 № 12-пг"

Руководствуясь Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", в целях повышения готовности органов управления, сил и средств окружной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ненецкого автономного округа к реагированию на возникновение возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с продолжающейся угрозой завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ненецкого автономного округа, постановляю:

1. Внести в пункт 6 постановления губернатора Ненецкого автономного округа от 16.03.2020 № 12-пг "О введении режима повышенной готовности" (с изменениями, внесенными постановлением губернатора Ненецкого автономного округа от 17.04.2020 № 23-пг) изменение, заменив в абзаце первом слова "по 26 апреля 2020 года" словами "по 30 апреля 2020 года".

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление выступает в силу со дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности губернатора Ненецкого автономного округа Ю.В.Бездудный







