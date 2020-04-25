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25.04.2020 08:30
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Назван доступный продукт, богатый необходимым на карантине витамином

Текст: Оксана Грибанова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Медики из Великобритании посоветовали гражданам, вынужденным находиться дома из-за распространения коронавирусной инфекции, восполнять недостаток "солнечного" витамина D приемом добавок. Например, для взрослых это 10 мкг витамина D.

Заведующая лабораторией витаминов и минеральных веществ ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии" Наталия Жилинская считает, что дефицита важного вещества можно избежать, включив в рацион печень трески.

Фото: iStock
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В день достаточно есть примерно 25 граммов продукта - такое количество обеспечит суточную потребность организма в витамине D. Для разнообразия рациона рекомендуется вместе с печенью трески употреблять отварные овощи, иногда немного сливочного масла. Подойдет и мясо или жирная рыба.

Специалист отметила, что на недостаток витамина D могут указывать апатия, усталость, сонливость. Но каких-либо специфических симптомов дефицита нет, передает aif.ru.

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