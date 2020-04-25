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25.04.2020 13:07
Рубрика: Власть

Нотариусы помогут подключаться к судебным процессам в режиме веб-конференций

Текст: Владислав Куликов

Заместитель министра юстиции России Денис Новак сообщил, что ведомство разрабатывает инициативу, предлагающую привлечь нотариусов к работе в рамках судебных процессов в формате веб-конференций.

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Верховный суд России уже провел первые процессы с использованием онлайн-технологий. Граждане смогли подключиться к судебному заседанию с личных компьютеров в режиме веб-конференции. Для этого участники процесса подавали специальное заявление и проходили идентификацию через портал Госуслуг. Предложенную Верховным судом страны технологию начали активно внедрять и суды в регионах.

По мнению экспертов, в некоторых случаях подключение к делу нотариуса будет совсем не лишним. Человек может принять участие в суде из нотариальной конторы в определенных ситуациях. Например, когда надо не просто говорить и наблюдать, но представить юридически важные документы. Нотариус может перевести бумажный документ в электронную форму с сохранением юридической силы. Бумага и цифровой файл будут равнозначны. Просто отсканированный вручную документ не будет обладать таким же юридическим значением.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
За чем граждане обращаются к нотариусам в период самоизоляции

Другая ситуация: необходимо не просто идентифицировать человека, но быть уверенным, что он дает показания добровольно, не под давлением. Допустим, речь о допросе свидетеля. Когда человек лично присутствует на судебном заседании, судья оценивает не только его слова, но и поведение, массу других факторов. Если свидетель подключился в режиме онлайн (сегодня по причине самоизоляции, завтра по причине того, что живет в другом городе), многое остается за кадром. Здесь помочь мог бы нотариус, выход на связь из нотариальной конторы стала бы дополнительной гарантией, что показания даются добровольно.

"Нотариусы могли бы участвовать в ситуациях, когда требуется запросить и подтвердить у свидетеля подписку о том, что он дает достоверные показания", заявил замминистра. По его словам, законопроект разрабатывается Минюстом в рамках госпрограммы "Цифровая экономика".

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