Новые фолианты Брестской крепости откроются в юбилейном году

В Восточном форте цитадели над Бугом практически готова к премьере новая музейная экспозиция, посвященная последнему очагу сопротивления в Брестской крепости в первые дни гитлеровской агрессии. Ее планируют открыть ко Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны. Об этом сообщила 25 апреля одна из руководителей мемориального комплекса "Брестская крепость-герой" Лариса Бибик.

Мемориальная зона, пояснила она БЕЛТА, будет начинаться от знака, установленного у одного из казематов внешнего вала. Именно с ним связана и удивительная история спасения знамени 393 зенитно-артиллерийского дивизиона. Эту воинскую святыню, по ее словам, удалось спрятать в первые дни войны, а нашли ее следопыты уже в 1960 году.

Уже сейчас можно понять, что внутри музейной экспозиции максимально сохранены исторические элементы: оплавленный огнеметами кирпич под сводами казематов, железные балки, шероховатости ступеней на широкой каменной лестнице, низкие арочные переходы. В этих казематах был создан штаб обороны, размещалось ядро защитников форта.

Предполагается, что музейная экспозиция будет состоять из нескольких залов, в которых найдут отражение история строительства бастиона, судьбы семей военнослужащих. Отдельные залы будут посвящены организованному в подземелье госпиталю и истории спасенного знамени.

Кстати, даже после ковровой бомбардировки крепости, когда на нее были сброшены 23 бомбы по 500 кг каждая, гарнизон не прекратил сопротивления, хотя противник был уверен, что форт пал. Правда, "в донесении в ставку они вынуждены были признать, что комиссар и майор найдены не были", - рассказала сотрудник мемориала.

"Это был последний оплот обороны крепости. В этом и заключается великое значение проекта. Здесь поставлена еще одна историческая веха перед памятью тех, кто защищал Восточный форт. Изначально в нем было около 400 человек, а в живых оставался только майор Пётр Гаврилов - последний защитник бастиона, получивший Золотую Звезду Героя, правда, через 12 лет после Победы", - напомнила Бибик.

Кстати, финансирование работ в бессмертной цитадели, концепцию которой разработали сотрудники мемориального комплекса, осуществлялось за счет средств Союзного государства. А всего на эти цели было выделено свыше 61 миллиона российских рублей.

В одном из казематов будет установлена скульптурная фигура непокоренного Петра Гаврилова. Там же будут звучать записи его воспоминаний о беспримерном мужестве, стойкости и верности долгу участников героической обороны Брестской крепости, сообщила хранитель музейной истории цитадели.