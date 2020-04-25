Посол России в США призвал помнить об исторической встрече на Эльбе

Современники не должны забывать о Великой Отечественной войне и встрече войск союзников по антигитлеровской коалиции на Эльбе 25 апреля 1945 года, заявил в эфире телеканала Fox-31 посол РФ в США Анатолий Антонов.

"У нас нет права забывать об этом времени. Большое спасибо тем, кто пожертвовал своей жизнью", - подчеркнул дипломат.

По словам Антонова, придет время организовать парад Победы. Некоторые ветераны приедут в Москву, чтобы насладиться встречей с "братьями по оружию", духом дружбы и сотрудничества.

По данным американского фонда The Greatest Generations Foundation, в мае в Москву планировали приехать американские ветераны для участия в мероприятиях по случаю Дня Победы. Однако предварительно визит был отложен до 2 сентября.

Напомним, встреча советских и американских войск произошла 25 апреля 1945 года в районе города Торгау на реке Эльба. Войска 1-го Украинского фронта соединились с подразделениями 1-й армии США. Военные пожали друг другу руки, обменялись сувенирами и позировали для фотографий. Встреча была исторической, германская армия была расколота на две части.