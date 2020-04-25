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25.04.2020 09:50
Рубрика: Общество

"Прогресс МС-14" установил рекорд по времени полета до МКС

Текст: Наталия Ячменникова
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Стартовавший сегодня в 04:51 мск с Байконура грузовой корабль "Прогресс МС-14" долетел до МКС за рекордное время - 3 часа 20 минут. "Есть касание! Весь полет занял 3 часа 20 минут. Это лучший результат за все время пилотируемых полетов", - написал на своей странице в Twitter генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Фото: Роскосмос
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"Прогресс МС-14" был запущен с помощью ракеты-носителя "Союз-2.1а", получившей название "Ракета Победы". Старт приурочен к 75-летию Великой Победы. На ракету нанесли специальную символику - логотип годовщины, а также изображения георгиевской ленты и Орденов Отечественной войны.

Сверхбыстрая трехчасовая схема была успешно протестирована в 2018-2019 годах на трех грузовых кораблях "Прогресс". А впервые она была опробована в июле 2018-го. Схему сближения удалось сократить благодаря системным обновлениям навигации и выведения, внедренным в корабли новой серии.

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
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Кстати, короткие стыковки в истории космонавтики уже были. Так, абсолютный рекорд принадлежит Советскому Союзу: в 1968 году два беспилотных корабля "Космос" состыковались через 47 минут после старта и через 38 минут после выведения.

В практике пилотируемых полетов остается непревзойденным рекорд, поставленный в 1966 году экипажем американского корабля "Джемини-11", который пристыковался к ракете "Аджена" всего через 1 час 34 минуты после запуска.

Общество Космос Запуски "Союзов" РГ-Видео

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