"Ракета Победы" вывела на орбиту "Прогресс МС-14" с грузом для МКС

С космодрома Байконур стартовала ракета-носитель "Союз-2.1а" с космическим грузовым кораблем "Прогресс МС-14". Все прошло штатно: точно по графику, в 4:51 по московскому времени, носитель оторвался от Земли и взял курс на Международную космическую станцию (МКС).

Запуск приурочен к 75-летию Великой Победы. На "Союз-2.1а" нанесена специализированная символика - логотип 75-й годовщины Победы, изображения Георгиевской ленты и орденов Отечественной войны. На борту корабля более двух тонн самых разных грузов: от воды и кислорода до продуктов питания. А еще "Прогресс МС-14" повез на орбиту данные о родственниках участников акции "Бессмертный полк на МКС".

Грузовик будет лететь к МКС по так называемой сверхбыстрой схеме - всего 3 часа 21 минуту. Он совершит лишь два витка вокруг Земли. Стыковка с орбитальной станцией намечена на 8:12 (мск).

Напомним, что раньше до станции надо было добираться минимум шесть часов (это четыре витка).

Сверхбыстрая трехчасовая схема была успешно протестирована в 2018-2019 годах на трех грузовых кораблях "Прогресс". А впервые она была опробована в июле 2018-го. Схему сближения удалось сократить благодаря системным обновлениям навигации и выведения, внедренным в корабли новой серии.

Какие основные плюсы двухвиткового полета? Прежде всего, как отмечают специалисты, переход на технологию быстрой стыковки обеспечивает безусловное улучшение эксплуатационных характеристик космического аппарата. У корабля остается больший запас энергии. Но самое главное для применения новой схемы - подходящие баллистические условия. Кроме того, "экспресс-доставка" важна для так называемых скоропортящихся грузов, например биоматериалов для экспериментов.

В конце прошлого года глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сказал, что в ближайший период произойдет и отправка по сверхбыстрой схеме корабля "Союз" с экипажем.

Это в январе 2020-го подтвердил космонавт Олег Артемьев. Он отметил, что по такой схеме впервые может полететь пилотируемый "Союз МС-17": его старт намечен на осень. Прежде, со времен станции "Мир", пилотируемые космические корабли летали на орбиту по так называемой двухсуточной схеме - от старта до стыковки проходило около 50 часов. Но семь лет назад корабль "Союз" пристыковался к станции не через двое суток, а спустя всего шесть часов после старта с космодрома Байконур.

Но вернемся к "Прогрессу МС-14". Российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, которые сейчас работают на МКС и готовятся встретить грузовик, провели на станции тренировку по управлению "Прогрессом" в телеоператорном режиме. Об этом на своей странице в Twitter написал в четверг Вагнер: "К стыковке "космического грузовика" готовы! У нас с Анатолием Иванишиным прошла бортовая тренировка по телеоператорному режиму управления (или ТОРУ) грузовым кораблем #ПрогрессМС14, который по плану прибывает на #МКС 25 апреля".

Кстати

Короткие стыковки в истории космонавтики уже были. Так, абсолютный рекорд принадлежит Советскому Союзу: в 1968 году два беспилотных корабля "Космос" состыковались через 47 минут после старта и через 38 минут после выведения.

В практике пилотируемых полетов остается непревзойденным рекорд, поставленный в 1966 году экипажем американского корабля "Джемини-11", который пристыковался к ракете "Аджена" всего через 1 час 34 минуты после запуска. Побить этот рекорд мог Георгий Береговой в октябре 1968 года: уже на первом витке его корабль "Союз-3" сблизился с беспилотным "Союзом-2", однако из-за ошибок при ручном управлении стыковка не удалась.