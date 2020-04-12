Видео: Экипаж МКС поздравил россиян с Днем космонавтики

Находящиеся на Международной космической станции (МКС) Олег Скрипочка, Анатолий Иванишин и Иван Вагнер поздравили россиян с Днем космонавтики. Видео опубликовано на сайте Роскосмоса.

Напомним, 12 апреля 1961 года русский летчик-космонавт Юрий Гагарин на космическом корабле "Восток" облетел вокруг Земли. Он стал первым человеком, отправившимся на орбиту .

"Его лицо без труда узнает каждый, а его улыбка будет вдохновлять новые поколения космонавтов и астронавтов", - сказал Вагнер, который прибыл на МКС впервые не так давно. Девятого апреля корабль "Союз МС-16" доставил на орбиту новый экипаж. Прежде, чем отправиться в полет Анатолий Иванишин, Иван Вагнер и Крис Кэссиди провели на карантине полтора месяца.

Новый экипаж будет находиться на МКС 196 суток. Запланированы более 50 научных исследований и экспериментов.