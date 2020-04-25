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25.04.2020 18:34
Рубрика: Власть

Путин и Трамп приняли заявление по случаю 75-й годовщины встречи на Эльбе

Текст: Кира Латухина
"Дух Эльбы" - пример того, как Россия и США могут отложить в сторону противоречия и сотрудничать во имя общей цели. Героический подвиг тех, кто сражался с фашизмом, не будет забыт никогда. Об этом говорится в совместном заявлении президентов РФ и США, опубликованном на сайте Кремля.
Встреча советских и американских солдат на Эльбе. Фото: РИА Новости Встреча советских и американских солдат на Эльбе. Фото: РИА Новости
Встреча советских и американских солдат на Эльбе. Фото: РИА Новости

Сегодня исполняется 75 лет со дня исторической встречи советских и американских солдат, которые пожали друг другу руки на мосту через реку Эльба. "Это событие стало предвестником решающего поражения нацистского режима", - отметили лидеры.

Фото: Иван Шагин / РИА Новости
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Фото: Из личного архива Фрэнка Кона
Участник встречи союзников на Эльбе вспомнил, как это было

Владимир Путин и Дональд Трамп назвали встречу на Эльбе кульминацией колоссальных усилий многих стран и народов, объединившихся в рамках Декларации Объединенных Наций от 1942 года. "Эта совместная борьба потребовала огромных жертв миллионов солдат, матросов и мирных граждан на многих театрах военных действий", - подчеркнули они.

Президенты отметили вклад миллионов мужчин и женщин, которые на трудовом фронте произвели огромное количество военной продукции и сыграли ключевую роль в обеспечении союзных сил средствами для победы.

"Дух Эльбы" - пример того, как наши страны могут отложить в сторону противоречия, выстроить доверие и сотрудничать во имя общей цели, заявили лидеры. "Давая сегодня отпор наиболее серьезным вызовам XXI века, мы отдаем дань уважения доблести и мужеству всех тех, кто вместе сражался для разгрома фашизма. Их героический подвиг никогда не будет забыт", - заключили Путин и Трамп.

Власть Работа власти Внешняя политика Президент Вторая мировая война Россия и США

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