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25.04.2020 17:56
Рубрика: Легковые авто

Дептранс Москвы: У 8% автомобилистов в столице нет пропусков

Текст: Ангелина Зеленькова
Фото: Константин Завражин/РГ Фото: Константин Завражин/РГ
Фото: Константин Завражин/РГ

Количество машин в городе без пропусков снижается. В пятницу, 24 апреля, 1,9 млн автомобилей передвигались по Москве, из них 152 тысячи или 8 процентов были без пропусков. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта Москвы в Telegram-канале.

Фото: iStock
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В департаменте просят тех, кто еще не оформил электронный пропуск или не привязал его к номеру автомобиля, сделать это как можно скорее.

Напомним, с 22 апреля для перемещения по Москве необходимо привязать к цифровому пропуску госномер автомобиля. В Москве установлено более 2500 комплексов фотовидеофиксации, с помощью которых сотрудники МАДИ и ГИБДД в любой момент могут проверить его наличие.