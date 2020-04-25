Дептранс Москвы: У 8% автомобилистов в столице нет пропусков

Количество машин в городе без пропусков снижается. В пятницу, 24 апреля, 1,9 млн автомобилей передвигались по Москве, из них 152 тысячи или 8 процентов были без пропусков. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта Москвы в Telegram-канале.

В департаменте просят тех, кто еще не оформил электронный пропуск или не привязал его к номеру автомобиля, сделать это как можно скорее.

Напомним, с 22 апреля для перемещения по Москве необходимо привязать к цифровому пропуску госномер автомобиля. В Москве установлено более 2500 комплексов фотовидеофиксации, с помощью которых сотрудники МАДИ и ГИБДД в любой момент могут проверить его наличие.