Депутата ГД Новикова госпитализировали с коронавирусом

Первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков сообщил, что госпитализирован с двусторонней пневмонией на фоне коронавируса. Ранее в тот же день о госпитализации с аналогичным диагнозом сообщил его коллега по КПРФ Леонид Калашников.

Новиков рассказал информагентствам, что у него двусторонняя вирусная пневмония на фоне коронавируса. Из симптомов он назвал ломоту и слабость, однако высокой температуры не отмечается. Инфекцию выявил и тест, и проведенная компьютерная томография легких. Политик не смог сказать, от кого заразился.

Депутат находится в Центральной клинической больнице, до этого он 12 дней пребывал на самоизоляции, уточнил другой депутат Госдумы от КПРФ Владимир Кашин. В комментарии РИА Новости он высказал мнение, что парламентариев, контактировавших с заболевшим, быть не должно.

Ранее о своей госпитализации с коронавирусом сообщил глава думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников. Он считает, что заразился от своего водителя.