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25.04.2020 12:59
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Москвичи получили три тысячи карт "Тройка" через банки и Яндекс.Лавку

Текст: Ангелина Зеленькова

Москвичи оформили и заказали с помощью Сбербанка, ВТБ и Почта банка, а также через Яндекс.Лавку уже три тысячи транспортных карт "Тройка". Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в Telegram-канале.

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Напомним, с 22 апреля проезд на общественном транспорте возможен лишь по картам "Тройка" и социальным картам, привязанным к электронному пропуску. Уже более 1,9 миллиона человек привязали свои карты к цифровым пропускам.

"Спасибо трем тысячам москвичей, кто получил карту "Тройка" через новые каналы! Не забудьте привязать свои новые "Тройки" к пропускам на mos.ru", - говорится в сообщении.

При заказе транспортной карты в отделениях Сбербанка, ВТБ, Почта банка и Яндекс.Лавке залоговая стоимость карты по-прежнему составляет 50 рублей. Для москвичей доступны карты номиналом в 50, 125, 300, 500 и 700 рублей.

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