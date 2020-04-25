В Твери восемь суворовцев заразились COVID-19

Восемь воспитанников Тверского суворовского училища получили положительные результаты тестирования на наличие новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

По данным ведомства, зараженных удалось выявить в ходе тестирования воспитанников учреждения. Суворовцы изолированы и находятся под постоянным наблюдением врачей. Медики оценивают их состояние как нормальное. Симптомов заболевания у них нет. Руководство учебного заведения находится на постоянной связи с родителями и своевременно информирует их о динамике заболевания.

В Минобороны подчеркнули, что воспитанники училища с начала апреля переведены на дистанционное обучение. Отменены построения личного состава, а также все массовые мероприятия, соблюдаются нормы социальной дистанции. Кроме того, представитель оборонного ведомства опроверг информацию ряда СМИ о том, что суворовцы привлекаются к шитью медицинских масок. Данные сообщения являются ложью и глупостью, подчеркнули в Минобороны, добавив, что весь личный состав заведения, включая преподавателей, обеспечены средствами защиты и профилактики.

В ведомстве также уточнили, что инфицированные не привлекались к тренировкам парадных расчетов, которые проводились в Алабине.

По последним данным региональных властей, на территории Тверской области зафиксирован 441 случай заболевания COVID-19 (29 пациентов выявлены за минувшие сутки). Вылечились 24 человека. Всего на коронавирус обследовано 22,1 тысячи человек.