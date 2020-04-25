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25.04.2020 19:31
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Твери восемь суворовцев заразились COVID-19

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Восемь воспитанников Тверского суворовского училища получили положительные результаты тестирования на наличие новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

По данным ведомства, зараженных удалось выявить в ходе тестирования воспитанников учреждения. Суворовцы изолированы и находятся под постоянным наблюдением врачей. Медики оценивают их состояние как нормальное. Симптомов заболевания у них нет. Руководство учебного заведения находится на постоянной связи с родителями и своевременно информирует их о динамике заболевания.

Фото: sobyanin.ru
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В Минобороны подчеркнули, что воспитанники училища с начала апреля переведены на дистанционное обучение. Отменены построения личного состава, а также все массовые мероприятия, соблюдаются нормы социальной дистанции. Кроме того, представитель оборонного ведомства опроверг информацию ряда СМИ о том, что суворовцы привлекаются к шитью медицинских масок. Данные сообщения являются ложью и глупостью, подчеркнули в Минобороны, добавив, что весь личный состав заведения, включая преподавателей, обеспечены средствами защиты и профилактики.

В ведомстве также уточнили, что инфицированные не привлекались к тренировкам парадных расчетов, которые проводились в Алабине.

По последним данным региональных властей, на территории Тверской области зафиксирован 441 случай заболевания COVID-19 (29 пациентов выявлены за минувшие сутки). Вылечились 24 человека. Всего на коронавирус обследовано 22,1 тысячи человек.

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