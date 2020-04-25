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25.04.2020 15:59
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Вестибюли еще 13 станций метро временно закроют в Москве из-за низкой нагрузки

Текст: Ангелина Зеленькова

С 26 апреля в столице будут закрыты вестибюли еще 13 станций метро, которыми меньше всего пользуются жители города. Всего в городе будут закрыты вестибюли 33 станций, которые продолжат работать, но вход в подземку и выход в город будет возможен через соседние вестибюли. Поезда по всем линиям метро ходят по обычному графику.

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Как сообщает пресс-служба метрополитена, в обновленный список войдут вестибюли станций "Владыкино" и "Фонвизинская", через которые даже в утренний час пик проходят всего около 120 пассажиров. До самоизоляции через эти вестибюли за сутки проходило от 6,6 до 8,1 тысячи пассажиров, а теперь - не более 1,2 тысячи. В некоторых вестибюлях, например, на станции "Раменки", пассажиров стало меньше на 93%.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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С 5:30 26 апреля будут закрыты следующие выходы в вестибюлях станций: "Парк культуры" - выход 2 (вход и выход возможны через объединенный вестибюль "Парка культуры" Сокольнической и Кольцевой линий), "Фонвизинская" (Люблинско-Дмитровская линия) - выходы 1 и 2, "Шипиловская" (Люблинско-Дмитровская линия) - выходы 4 и 5, "Волоколамская" (Арбатско-Покровская линия) - выход 1, "Петровский парк" (Большая кольцевая линия) - выходы 4 и 5, "Пражская" (Серпуховско-Тимирязевская линия) - выходы 11 и 12, "Зябликово" (Люблинско-Дмитровская линия) - выход 11, "Верхние Лихоборы" (Люблинско-Дмитровская линия) - выход 4, "Шелепиха" (Большая кольцевая линия) - выход 4, "Солнцево" (Солнцевская линия) - выход 2, "Владыкино" (Серпуховско-Тимирязевская линия) - выход 2, "Раменки" (Солнцевская линия) - выходы 5-7, "Орехово" (Замоскворецкая линия) - выходы 2 и 3.

Напомним, с 22 апреля для поездок по Москве и Московской области на личном и общественном транспорте нужны специальные цифровые пропуска, к которым привязаны карты "Тройка", "Стрелка", либо месячный единый проездной билет, либо социальные карты москвича и жителя Московской области.

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