Дивеевский монастырь закрыли на карантин из-за коронавируса

С сегодняшнего дня Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в Нижегородской области закрыт на карантин из-за коронавируса. Об этом сообщает Нижегородская митрополия.

В заявлении говорится, что среди монахинь есть случаи пневмонии и подтвержденного коронавируса в начальной стадии. Также есть сестры с простудными заболеваниями. Все они изолированы и находятся в монастырском медицинском центре под наблюдением врачей.

В митрополии уточнили, что это лечебное учреждение относится к Приволжскому окружному медицинскому центру Федерального медико-биологического агентства и оснащено всем современным необходимым оборудованием. "Органы здравоохранения, местной и региональной власти проинформированы о ситуации в обители. Священноначалие Нижегородской митрополии находится в курсе положения дел в монастыре", - говорится в заявлении.

Напомним, Дивеевский монастырь закрыли для посетителей по предписанию главного санитарного врача региона с 15 по 30 апреля. Был ограничен и въезд в село Дивеево.