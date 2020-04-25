В трех регионах Поволжья частично ослабили режим самоизоляции

В трех регионах ПФО частично сняты ограничения режима повышенной готовности, продиктованного угрозой распространения коронавируса.

Как сообщает пресс-служба правительства Башкирии, глава региона Радий Хабиров внес изменения в указ, разрешающие пенсионерам старше 65 лет поездки на дачу, а также садовые и огородные участки. При этом он подчеркнул, что во время передвижения должны строго соблюдаться меры предосторожности - водители, кондукторы и пассажиры обязаны носить маски и перчатки, а транспортные средства дезинфицироваться. Кроме того, разрешаются один раз в неделю поездки на собственной машине в загородные дома, а также на охоту и рыбалку. Для этого необходимо зарегистрировать поездку на специальном ресурсе.

Кроме того, жителям республики разрешено покидать свои дома в случае вызова в суд, правоохранительные и другие государственные органы, в администрации муниципалитетов и призывные комиссии.

Изменения также разрешают работу организаций, которые занимаются обеспечением жителей стройматериалами, хозтоварами, автозапчастями, а также аграрной продукцией для садоводов. Кроме того, разрешается торговля тканью, газетами, детской одеждой и товарами для охоты и рыбалки. Снова работают парикмахерские, для которых разработан специальный порядок приема посетителей.

На 25 апреля на территории республики выявлено 490 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Погибли 14 человек. Выздоровели 59 пациентов.

Парикмахерские с 27 апреля открываются и в Саратовской области. Как отметил на заседании областного штаба председатель регионального правительства Александр Стрелюхин, клиентов будут принимать только по предварительной записи, причем в зале должен обслуживаться только один посетитель.

Сотрудников парикмахерских салонов ждет ежедневный входной контроль - измерение температуры и выявление возможных признаков ОРВИ. Они должны надевать маску, перчатки, медицинский халат и шапочку, а также обеззараживать инструменты после каждого посетителя. Кроме того, временно не допускаются до работы сотрудники старше 65 лет, а также беременные.

За минувшие сутки на территории региона выявили 20 больных коронавирусной инфекцией. Всего в области заразились 265 человек. Среди них двое детей и пятеро пенсионеров старше 60 лет.

В Чувашии по решению властей наряду с парикмахерскими возобновят работу салоны красоты и косметические салоны. Клиентов можно принимать только по предварительной записи и при одновременном присутствии не более двух посетителей. Недопустимо создавать очередь из ожидающих.

Послабление режима самоизоляции не распространяется на посещение кладбищ. Они останутся закрытыми даже в родительский день. Кроме того, с 25 апреля и до особого распоряжения жителям региона необходимо надевать маски (или изделия, их заменяющие) при походах в магазины, различные салоны, а также во время поездок в общественном транспорте и такси. Работающим организациям и предпринимателям запретили обслуживать клиентов без средств индивидуальной защиты. Они также должны обеспечить клиентам на входе продажу либо бесплатную раздачу масок или повязок, а также предоставить посетителям возможность дезинфекции рук.

По последним данным, на территории Чувашии COVID-19 выявлен у 383 человек. Семь пациентов скончались.