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25.04.2020 11:24
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

На Алтае у 51 работника рудника обнаружили коронавирус

Текст: Сергей Зюзин (Барнаул)

Повторное исследование подтвердило положительные результаты анализов на COVID-19 сразу у 51 работника Корбалихинского рудника в Змеиногорском районе Алтайского края. Об это сегодня сообщил официальный сайт Алтайского края. Постановлением регионального правительства на территории Змеиногорского района с 18 часов 24 апреля введен карантин вплоть до стабилизации эпидемиологической ситуации.

Фото: Татьяна Андреева/ РГ
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В районе развернуты контрольно-пропускные пункты, въезд и выезд будет разрешаться только по специальным пропускам, которые выдает местная администрация. При наличии такого пропуска на постах производится дезинфекция транспортных средств.

Кроме того, губернатор Виктор Томенко распорядился направить в город Змеиногорск дополнительную группу медиков, резервный запас лекарственных препаратов и средств индивидуальной защиты. Оказывать помощь коллегам в Змеиногорске будут терапевты, пульмонолог, инфекционист. Руководителем группы станет главный врач горбольницы №2 г. Рубцовска Сергей Воронкин. На базе Змеиногорской ЦРБ завершено развертывание инфекционного госпиталя на 100 койко-мест и шест мест для тяжелобольных с возможностью их подключения к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Всего за минувшие сутки в крае зарегистрированы 63 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Общее количество заболевших - 215 человек, из них 14 детей. По данным оперативного штаба Алтайского края по реализации мер профилактики и контроля возникновения COVID-19, резкий рост количества заболевших за последние сутки произошел в Змеиногорском районе - 51 человек, в Бийске - пять новых случаев, в Барнауле - четыре, Камне-на-Оби - два. Впервые COVID-19 выявлен в райцентре Михайловское.

Фото: Татьяна Кравченко
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На 25 апреля среди лидеров по количеству заболевших находятся Змеиногорский район (89 человек), Барнаул (65), Бийск (11), Камень-на-Оби и Рубцовск (по 5 человек).

В тоже время растет количество вылечившихся. По данным краевого минздрава, после двукратного отрицательного теста из медучреждений выписаны еще четверо пациентов. Теперь в крае 22 человека переболели коронавирусной инфекцией.

Напомним, что 24 апреля в крае был зафиксирован первый летальный случай пациента с коронавирусной инфекцией. 57-летний мужчина умер в госпитале городской больницы № 5 в Барнауле. На протяжении нескольких лет он находился на гемодиализе, что фатально осложнило лечение инфекции.

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