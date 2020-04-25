Силовики задержали экс-мэра Пятигорска Льва Травнева

Стало известно о задержании бывшего мэра Пятигорска Льва Травнева, который дважды занимал этот пост. Об этом в субботу сообщил корреспонденту "РГ" источник в администрации города.

- Травнема задержали. Предварительно, его подозревают в превышении должностных полномочий, - сообщил собеседник "РГ".

В правоохранительных органах официально не подтвердили эту информацию, однако источник в силовых ведомствах сообщил, что пока на бывшего мэра не возбуждено уголовное дело. Нет и решения суда о его аресте.

Напомним, 16 апреля не справившийся с ситуацией предыдущий мэр города Андрей Скрипник подал в отставку. Его пост занял Лев Травнев, который ранее уже возглавлял эту должность на протяжении нескольких лет. Однако спустя неделю и Травнев освободил кресло градоначальника, сославшись на проблемы со здоровьем. Его место занял Дмитрий Ворошилов, который до этого был заместителем министра дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края.