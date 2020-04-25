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25.04.2020 17:18
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В КЧР зафиксированы первые два смертельных случая от COVID-19

Текст: Тимур Алиев (Черкесск)

Об этом на своей странице в Instagram сообщил глава КЧР Рашид Темрезов.

"К сожалению, в Карачаево-Черкесии зафиксированы первые два летальных случая среди больных с подтвержденным диагнозом "коронавирус". Это люди старшего поколения, старше 65 лет. Оба имели хронические заболевания сердечно-сосудистой системы", - сказал Темрезов.

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
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Глава республики добавил, что они ранее контактировали с заболевшими коронавирусом людьми.

По словам Термезова, в регионе на сегодняшний день 246 подтвержденных случая заболеванием COVID-19, 95 человек находятся на карантине под наблюдением врачей.

Напомним, за сутки в России подтверждено 5966 случаев коронавируса COVID-19 в 83 регионах. Об этом сообщил оперативный штаб по мониторингу и контролю за ситуацией с коронавирусом. В нем отметили, что половина или 48,9% новых случаев - контактные и без клинических проявлений.

Среди регионов Северного Кавказа и Юга России лидирующие позиции занимает Дагестан, где за последние сутки подтвержден диагноз у 157 человек. Всего в республике 724 заболевших, 11 человек умерло.

Общество Филиалы РГ Юг России СКФО Карачаево-Черкесия

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