Максим Леонидов оспорит свое задержание за прогулку в парке

Известный певец Максим Леонидов будет оспаривать свое задержание полицией и составление протокола из-за посещения Шуваловского парка в Петербурге. Об этом, как передает ТАСС, сообщил адвокат исполнителя Павел Ясман.

Напомним, Максим Леонидов вместе с супругой были задержаны, когда гуляли в парке с собакой. Вместе с ними в Парголовский отдел полиции отвезли и других отдыхающих, обнаруженных в Шуваловском парке.

На супругов составили протокол за нарушение нормативов, направленные на введение и обеспечение повышенной готовности на территории Санкт-Петербурга. В народе это называется нарушением самоизоляции.

Максимальный штраф по этой статье составляет 4 тысячи рублей. Штрафовать ли певца с женой на эту сумму будет решать городской комитет по законности и правопорядку.

Сам же Леонидов в своем Instagram выразил мнение, что нарушителем он не является, поскольку в городском списке парков и скверов, которые временно закрыты для посещения, Шуваловского парка не значится.