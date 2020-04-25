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25.04.2020 18:49
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Семье умершего в Петербурге от COVID-19 врача выплатят миллион рублей

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Родные анестезиолога Александровской больницы Сергея Белошицкого, который скончался от коронавирусной инфекции, получат миллион рублей материальной помощи от города. Об этом сообщает комитет по здравоохранению Петербурга.

Умер один из жильцов хостела в Ленобласти, где произошла вспышка COVID-19

Напомним, Сергей Белошицкий умер накануне в инфекционной больнице имени Боткина. Коллеги отчаянно боролись за его жизнь. Белошицкий поначалу был подключен к аппарату ИВЛ, затем его жизнь поддерживала аппарату ЭКМО. Но медицина оказалась бессильна.

Сергею Белошицкому было 50 лет. Из них 20 он отработал в Елизаветинской больнице. Зимой этого года ушел в Александровскую больницу. И вскоре после начала его работы на новом месте в больницу стали поступать больные коронавирусной инфекцией.

Сергей Белошицкий лечил пациентов с COVID-19 и сам заразился. Всего с начала эпидемии в инфекционную больницу имени Боткина было госпитализировано 137 медработников с коронавирусной инфекцией.

Выплаты врачам, пострадавшим от коронавирусной инфекции, прописаны в специальном городском постановлении. В частности, если врач на рабочем месте заразится коронавирусной инфекцией, он получит компенсацию в 300 тысяч рублей, в случае, если после болезни у медработника появится инвалидность, сумма составит 500 тысяч рублей. Семьям погибших от инфекции врачей городские власти будут выплачивать миллион.

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