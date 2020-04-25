Семье умершего в Петербурге от COVID-19 врача выплатят миллион рублей

Родные анестезиолога Александровской больницы Сергея Белошицкого, который скончался от коронавирусной инфекции, получат миллион рублей материальной помощи от города. Об этом сообщает комитет по здравоохранению Петербурга.

Напомним, Сергей Белошицкий умер накануне в инфекционной больнице имени Боткина. Коллеги отчаянно боролись за его жизнь. Белошицкий поначалу был подключен к аппарату ИВЛ, затем его жизнь поддерживала аппарату ЭКМО. Но медицина оказалась бессильна.

Сергею Белошицкому было 50 лет. Из них 20 он отработал в Елизаветинской больнице. Зимой этого года ушел в Александровскую больницу. И вскоре после начала его работы на новом месте в больницу стали поступать больные коронавирусной инфекцией.

Сергей Белошицкий лечил пациентов с COVID-19 и сам заразился. Всего с начала эпидемии в инфекционную больницу имени Боткина было госпитализировано 137 медработников с коронавирусной инфекцией.

Выплаты врачам, пострадавшим от коронавирусной инфекции, прописаны в специальном городском постановлении. В частности, если врач на рабочем месте заразится коронавирусной инфекцией, он получит компенсацию в 300 тысяч рублей, в случае, если после болезни у медработника появится инвалидность, сумма составит 500 тысяч рублей. Семьям погибших от инфекции врачей городские власти будут выплачивать миллион.