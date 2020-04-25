В Крыму за сутки у 10 человек выявлен коронавирус

В Республике Крым подтверждено 10 новых случаев коронавирусной инфекции, больница в Симферополе стала обсерватором. Об этом сегодня на заседании регионального штаба по борьбе с COVID-19 сообщила глава территориального отдела Роспотребнадзора по РК и Севастополю Наталья Пеньковская.

- Отличие сегодняшнего дня от всех предыдущих в том, что коронавирус подтвержден у трех пациентов с пневмонией. До этого все случаи были с первоначальными диагнозами ОРВИ или без симптомов, - сообщила Пеньковская.

Один из заболевших - лифтер Красногвардейской центральной районной больницы, в которой лежали пациенты с COVID-19. По словам Пеньковской, с больными коронавирусом он напрямую не контактировал, был обеспечен средствами индивидуальной защиты. Сейчас в больнице проходит эпидемиологическое расследование, устанавливают источник инфекции и круг контактов. Он может оказаться обширным, так как лифтом пользовались пациенты, медперсонал, посетители.

Еще один случай коронавируса выявлен у жительницы Белогорска, которая лежала с пневмонией в Красногвардейской районной больнице в селе Восход. Женщина работала санитаркой в приемном отделении Республиканской детской клинической больницы в Симферополе. Там же, в отделении травматологии и ортопедии, работает ее сестра, с которой они вместе живут. Поэтому в детской больнице также проводится эпидрасследование. По словам Пеньковской, предварительное число контактов составляет 70 человек.

Кроме этого, COVID-19 подтвержден у пациента с пневмонией, который ранее был госпитализирован в инфекционное отделение Сакской районной больницы. Еще у семи человек, которым подтвердили диагноз COVID-19, заболевание протекает без клинических проявлений.

Двое из них - медики Симферопольской клинической больницы (Железнодорожной), которые контактировали с больным коронавирусом пациентом. Эта больница переведена в режим обсерватора, в ней находятся 27 пациентов и 87 медработников.

- Железнодорожная больница закрыта на прием пациентов на 14 дней. Большое количество медперсонала не сможет оказывать помощь, - отметила Пеньковская. - Она была предназначена для больных с пневмонией, сейчас минздрав РК рассматривает вопрос, в какую больницу направлять таких пациентов.

Еще четыре случая выявлены в Сакском районе. Коронавирус подхватили трое детей и один взрослый, которые контактировали с заболевшим человеком и были помещены в обсерватор.

Десятый инфицированный - житель Джанкойского района, он также относится к контактной группе уже локализованного очага.

Глава республики Сергей Аксенов подчеркнул, что главная опасность сейчас в том, что возможности больниц ограничены, они все могут закрыться на обсервацию, если не соблюдать ограничения.

- Вирус не дремлет, ситуация у нас не нормализовалась, пик не пройден, - отметил Аксенов. - Есть риск, если мы не будем соблюдать режим самоизоляции и ситуация будет неконтролируемая, то в результате ни одна больница не сможет принимать пациентов, все больницы станут обсерваторами.

Всего в РК за время эпидемии выявлено 67 случаев коронавируса, 29 человек выздоровели.