Новости

МИД РФ обеспокоен угрозами США в адрес Ирана 13:26
В Брянской области число жертв COVID-19 выросло до четырех человек 13:24
Лукашенко объяснил причину переноса сроков своего послания 13:18
Посол России в США призвал помнить об исторической встрече на Эльбе 13:12
Нотариусы помогут подключаться к судебным процессам в режиме веб-конференций 13:07
В Сочи депутат городского собрания умер от проблем с сердцем 13:01
Видео: мотоциклист-экстремал рухнул с горы, не добравшись до вершины 13:00
Москвичи получили три тысячи карт "Тройка" через банки и Яндекс.Лавку 12:59
Опубликовано видео жесткой посадки вертолета Ми-26 на Ямале 12:59
На Ставрополье умер первый медработник от коронавируса 12:46
Земные бактерии могут стать потенциально опасными в космосе 12:45
Ливанцы протестуют против своего Центробанка 12:35
На Ямале в больницу доставили 8 человек после жесткой посадки Ми-26 12:32
Число зараженных коронавирусом в мире превысило 2,8 миллиона человек 12:16
Туроператоры и отельеры разработают предложения для отдыха медиков 12:15
Лукашенко утвердил своим указом меры по поддержке экономики 12:09
Президент Киргизии поручил рассмотреть варианты смягчения режима ЧП 11:51
Мишустин утвердил отсрочку по страховым взносам для малого и среднего бизнеса 11:47
Арабская коалиция на месяц продлила режим прекращения огня в Йемене 11:43
В Крыму за сутки у 10 человек выявлен коронавирус 11:40
Дальний Восток получит дополнительно 4,3 миллиарда рублей на соцобъекты 11:36
Опубликованы лучшие проекты жителей Москвы по улучшению жизни в городе 11:30
На Алтае у 51 работника рудника обнаружили коронавирус 11:24
Названа средняя зарплата в Москве на начало года 11:21
Бизнес выскажет свои предложения по работе в условиях пандемии 11:18
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
Как полноценный сон влияет на иммунитет
Как полноценный сон влияет на иммунитет
В ГИБДД рассказали о передвижениях между регионами в период изоляции
В ГИБДД рассказали о передвижениях между регионами в период изоляции
25.04.2020 12:32
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Ямале в больницу доставили 8 человек после жесткой посадки Ми-26

Текст: Елена Мационг

Пассажиров и членов экипажа вертолета Ми-26, совершившего жесткую посадку в Тазовском районе Ямала, бортом санавиации доставили в Новоуренгойскую больницу. Об этом "РГ" сообщили в департаменте здравоохранения региона. Сейчас ими занимаются врачи. По предварительной информации, у одного человека перелом позвоночника, еще один получил серьезную травму руки. Информация о состоянии пострадавших уточняется.

Фото: Пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры
СК завел дело после жесткой посадки вертолета Ми-8 на Ямале

Напомним, по данным Уральского следственного управления на транспорте СК РФ, рейс выполняла авиакомпания "Абакан авиа" по маршруту Новый Уренгой - месторождение "Ванкор.

25 апреля 20 в 9 часов 42 минуты вертолет Ми-26 совершил жесткую посадку. По предварительным данным, при заходе вертолета на вынужденную посадку на площадку "Ротор 40" Русского газопромыслового месторождения произошла вибрация правого двигателя. Воздушное судно не долетело до площадки20 метров, при этом произошло касание хвостовой балки о снег и последующее заваливание на правый борт. На борту воздушного судна находилось 8 человек, из них 4 члена экипажа. Сейчас Уральское следственное управление на транспорте СК РФ проводит по факту крушения доследственную проверку.

Устанавливается сумма причиненного ущерба, степень тяжести вреда здоровью пострадавших. По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ЯНАО РГ-Видео

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
"Прогресс МС-14" установил рекорд по времени полета до МКС
Инфекционисты обосновали скачки заболеваемости коронавирусом в России
Минобороны открыло архивные документы, посвященные встрече на Эльбе
Число зараженных коронавирусом в мире превысило 2,8 миллиона человек
На Ямале вертолет Ми-26 совершил жесткую посадку
Что нужно знать о штрафах из-за COVID-19
Разработана характеристика личности малолетнего преступника