На Ямале в больницу доставили 8 человек после жесткой посадки Ми-26

Пассажиров и членов экипажа вертолета Ми-26, совершившего жесткую посадку в Тазовском районе Ямала, бортом санавиации доставили в Новоуренгойскую больницу. Об этом "РГ" сообщили в департаменте здравоохранения региона. Сейчас ими занимаются врачи. По предварительной информации, у одного человека перелом позвоночника, еще один получил серьезную травму руки. Информация о состоянии пострадавших уточняется.

Напомним, по данным Уральского следственного управления на транспорте СК РФ, рейс выполняла авиакомпания "Абакан авиа" по маршруту Новый Уренгой - месторождение "Ванкор.

25 апреля 20 в 9 часов 42 минуты вертолет Ми-26 совершил жесткую посадку. По предварительным данным, при заходе вертолета на вынужденную посадку на площадку "Ротор 40" Русского газопромыслового месторождения произошла вибрация правого двигателя. Воздушное судно не долетело до площадки20 метров, при этом произошло касание хвостовой балки о снег и последующее заваливание на правый борт. На борту воздушного судна находилось 8 человек, из них 4 члена экипажа. Сейчас Уральское следственное управление на транспорте СК РФ проводит по факту крушения доследственную проверку.

Устанавливается сумма причиненного ущерба, степень тяжести вреда здоровью пострадавших. По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение.