Рабство на удаленке: Как правильно организовать дистанционную работу

Знакомые, месяц проработавшие дома, стонут: "Дистанционка - это какой-то кошмар!" Причем, главная беда: работы стало больше - трудиться приходится практически круглосуточно. Задания от начальства, вопросы от коллег и партнеров сыплются в любое время дня и ночи, и совершенно непонятно, как отдельные индивиды умудряются на удаленке и сериалы смотреть, и уроки с детьми делать, и онлайн-курсы испанского посещать.

Стресс-фактор подгоняет

- Это эффект массового стресса. При стандартном переходе на удаленную работу происходит совсем другое: там обычно нужно выстраивать рабочий процесс, "собирать себя", встраиваться в режим офисных коллег или заказчиков. Текущий опыт - уникальный, ни у кого именно такого не было. В данной ситуации, как сказал один опытный удаленщик: "Не путайте удаленку с карантинкой", - объясняет директор по организационному развитию HeadHunter Марина Львова. - Сейчас процесс перехода нестандартный: резкий, стрессовый и всеобщий. В стрессе люди склонны действовать быстрее, работать больше. Особенно, когда это еще поддерживается средой, причем тотально: коллеги, клиенты, подрядчики, тренеры…

По словам эксперта, круглосуточная работа в первые три-пять недель нормальна. По сути, это реакция на то, что исчезли обычные процессы - от автоматических действий по утрам до коммуникаций. Когда человек приспособится, многое вернется в привычное русло, работа будет требовать меньше времени и эмоциональных затрат.

- Мы пока не замеряли эффективность удаленной работы, но могу передать мнение топ-менеджеров, с которыми общалась. Они говорят, что каким-то волшебным образом эффективность в этих условиях повысилась. Может, именно потому, что приходится очень быстро реагировать на изменяющуюся среду, - рассказала во время первой сессии проекта "Иннопром онлайн" директор по персоналу автомобильной компании "Соллерс" Елена Семенова.

В целом руководители и сотрудники результативность дистанционки оценивают сдержанно. По результатам масштабного исследования, которое провели аналитики HeadHunter, примерно половина опрошенных - как управленцев, так и рядовых служащих - не увидели изменений в продуктивности. Четверть призналась, что стала работать хуже, а сверхрезультаты заметили лишь 15 процентов подчиненных и 17 процентов начальников.

- Руководителям "карантинных" команд важно сразу выстраивать "ритуалы": ежедневные созвоны, системы отчетности и постановки задач. Все сейчас пребывают в состоянии стресса. Когда (именно "когда", а не "если") произойдет откат в продуктивности, проявятся заторможенность и усталость, будут необходимы поддерживающие механизмы, которые помогут работать в новых условиях, и выгорания у сотрудников не случится. Если долго держать людей в том состоянии, в котором они находятся сейчас, это будет похоже на попытку хлестать сдохшую лошадь. Чтобы сохранить высокий темп работы, он должен быть размеренным: руководителю нужно задавать его с самого начала, поддерживать на спаде и выводить команду в рост, - отмечает Марина Львова.

Настроить процессы

Самое важное в любом формате работы - отлаженные процессы решения задач. Если не настроить их под дистанционку, неминуем провал. Чтобы этого не произошло, нужно осваивать навыки планирования рабочего дня, обозначать точки контроля выполнения задач, выстраивать систему синхронизации действий сотрудников и логику коммуникации.

- А еще важными становятся экстренная выработка навыков управления временем и "жонглирование" детьми, работой, новостями и распоряжениями властей, - добавляет Марина Львова.

Огромное значение имеет корректная и оперативная передача информации внутри коллектива. При всех возможностях, которые дают Интернет и сотовая связь, это неожиданно стало большой проблемой для многих. Решение простое: договориться о правилах и соблюдать их.

- Мы разработали определенные пожелания к общению в мессенджерах и по телефону, - рассказывает вице-президент по кадровой политике и социальной ответственности Русской медной компании Анна Шабарова. - Например, если ты дважды не смог договориться в чате, то должен позвонить: в живой беседе это всегда проще.

- У нас такое правило: в течение рабочей недели мы общаемся в чатах по служебным вопросам, а в выходные стараемся расслабиться и пообщаться между собой неформально, - делится опытом директор по организационному развитию и персоналу Челябинского трубопрокатного завода Оксана Назарова.

Кадровики также советуют подготовить простые и понятные рекомендации, вебинары или видеокурсы, посвященные тому, как справляться со стрессом и оставаться на связи со всеми сотрудниками, в том числе для мониторинга их психологического состояния.

Вернуть границу

Со стороны дистанционная работа выглядит привлекательно: не тратишь время на дорогу, перерывы посвящаешь близким или домашним делам. На практике же все оказывается не так радужно.

- В прошлом году я закончила исследование, посвященное дистанционной работе женщин с детьми, - рассказывает завкафедрой экономики труда и управления персоналом Уральского государственного экономического университета Наталья Тонких. - Опрошены порядка 2000 женщин нашего региона и 600 женщин со всей страны, более 30 процентов из них признались, что хотели бы работать дистанционно. Но чаще так говорили те, кто еще не пробовал этот формат. Кто уже имел опыт дистанционной работы, отмечали недостаток социального общения, сложности с тем, чтобы объяснить маленьким детям, что именно в этот момент маме нужно работать. И самая главная сложность - размывание границ между работой и личной, бытовой жизнью. В иностранной научной литературе есть теория баланса между этими сферами, многие исследователи подтверждают: при дистанте границы стираются.

Проблема не фатальная, решается путем того же планирования.

- Подъем по будильнику, зарядка, завтрак… Встречи (созвоны) - в календаре. Задачи на день - в списке, с учетом времени на форс-мажор, - советует Марина Львова. - Составлять расписание на день необходимо, поэтому стоит почитать книжки по тайм-менеджменту, посмотреть обучающее видео. Не нужно говорить, что на это нет времени. Нет - значит, и не будет. И в какой-то момент вас просто накроют усталость и апатия.

Принципиальный момент при составлении графика - определение границ рабочего времени сотрудников и руководителей. Коллектив должен соблюдать их, если речь, конечно, не идет о форс-мажоре, требующем незамедлительной реакции.

- Инициируйте такой диалог, если его еще не было. Это не значит, что я не отправлю письмо с заданием в 12 ночи. Отправлю, чтобы мой мозг стал свободнее, но поставлю пометку - срок реакции. Вместо того, чтобы молча злиться на бестактность руководителя, лучше всего прояснить, чего он ждет, когда отправляет задачи поздно вечером, - развивает мысль эксперт.

Увидеть перспективу

При всех неудобствах дистанционной работы она несет в себе стимул для профессионального роста. 58 процентов руководителей отмечают, что сотрудники стали более ответственны за результат, 40 процентов видят, что подчиненные начали качественнее прорабатывать поставленные задачи - значит, персонал сам стремится быть более эффективным, профессионально растет.

- Сейчас как никогда видна инициатива, скорость работы и отклика на поставленные задачи. И так же четко видно, кто не работает и перекладывает свои обязанности на других. Это касается и руководителей, и сотрудников. Хотите войти в кадровый резерв компании? Сейчас самое время проявить себя. Руководителю необходимо выстраивать работу команды, обеспечивать синхронность действий. Сотруднику - разобраться, за что отвечает он. Задача подчиненного- информировать начальника о том, что ему что-то нужно, а руководителя - обеспечить или вместе придумать, как сделать иначе. Самый плохой вариант сейчас - занять позицию "а мне не сказали". Это точно отразится на дальнейшем карьерном росте в компании, - советует Марина Львова.

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