Стала известная причина смерти главного редактора "Русского Радио"

Главред самой популярной радиостанции России скончалась от онкологического заболевания

Юлия Ларионова семь лет боролась с онкологическим заболевание. Причем, продолжала при этом активно работать. И прошла на "Русском Радио" разные ступени карьерной лестницы: начинала в должности музыкального редактора, затем стала программным директором, а в 2016 году - уже главным редактором. Ей было всего 44 года.

Свои соболезнования вслед за Иосифом Пригожиным, Яной Рудковской и Лолитой высказали также Валерия, Ирина Дубцова, Валерий Сюткин, Жасмин, Анита Цой и другие звезды.