Постановление губернатора Тверской области от 24 апреля 2020 года № 50-пг "О внесении изменений в постановление Губернатора Тверской области от 17.03.2020 № 16-пг"

В целях профилактики и предотвращения распространения на территории Тверской области новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" и законом Тверской области от 30.07.1998 № 26-ОЗ-2 "О защите населения и территорий области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Тверской области от 17.03.2020 № 16-пг "О введении режима повышенной готовности на территории Тверской области" изменения, изложив его в следующей редакции:

"О введении режима повышенной готовности на территории Тверской области

В целях профилактики и предотвращения распространения на территории Тверской области новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" и законом Тверской области от 30.07.1998 № 26-03-2 "О защите населения и территорий области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" постановляю:

1. Ввести с 17 марта 2020 года на территории Тверской области режим повышенной готовности для органов управления и сил Тверской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, установив региональный уровень реагирования.

Границы территории, на которой могут возникнуть чрезвычайные ситуации, определить в пределах границ Тверской области.

2. Установить, что распространение новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) является в сложившихся условиях чрезвычайным и непредотвратимым обстоятельством, повлекшим введение режима повышенной готовности в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", который является обстоятельством непреодолимой силы.

3. Запретить проведение на территории Тверской области спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий до отмены запрета в установленном порядке.

4. Временно приостановить на территории Тверской области до отмены данных мер в установленном порядке:

1) проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных (в том числе тренировочных), выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным участием граждан, а также оказание соответствующих услуг;

2) посещение гражданами зданий, строений, сооружений (помещений в них), предназначенных преимущественно для проведения указанных в подпункте 1 настоящего пункта мероприятий (оказания услуг), в том числе деятельность ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат, детских развлекательных центров, иных досуговых и развлекательных заведений;

3) посещение гражданами парков культуры и отдыха, аттракционов, детских (игровых) площадок, спортивных площадок и иных аналогичных мест массового посещения граждан;

4) организацию и проведение полевых поисковых работ в целях выявления неизвестных воинских захоронений и непогребенных останков, установления имен погибших и пропавших без вести при защите Отечества и увековечения их памяти.

5. Запретить курение с использованием кальяна в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них) и иных общественных местах при оказании услуг организациями всех форм собственности и индивидуальными предпринимателями, в том числе при оказании услуг общественного питания, до отмены данной меры в установленном порядке.

6. Временно приостановить с 27 марта 2020 года до отмены данной меры в установленном порядке посещение обучающимися профессиональных образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, функции и полномочия учредителей которых осуществляют исполнительные органы государственной власти Тверской области.

Предусмотренный настоящим пунктом запрет не распространяется на обучающихся последнего года обучения (выпускного курса) профессиональных образовательных организаций, реализующих программы среднего медицинского образования, для которых организована практическая подготовка путем участия в осуществлении медицинской деятельности в соответствии с образовательной программой, в том числе в мероприятиях по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции (COVID-2019).

Потребность в обучающихся, указанных в абзаце втором настоящего пункта, которые привлекаются к оказанию медицинской помощи гражданам в конкретных медицинских организациях Тверской области, в том числе обеспечивающих мероприятия по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), а также сотрудниках и преподавателях данных образовательных организаций, организующих и проводящих указанную практическую подготовку, определяется Министерством здравоохранения Тверской области и доводится до сведения соответствующих профессиональных образовательных организаций.

Медицинские организации Тверской области, в которых обучающиеся участвуют в оказании медицинской помощи, обязаны обеспечивать безопасные условия практической подготовки обучающихся.

Профессиональным медицинским образовательным учреждениям обеспечить корректировку программ практической подготовки обучающихся последнего года обучения (выпускного курса) с учетом потребности медицинских организаций и сложившейся санитарно-эпидемиологической обстановки.

7. Временно приостановить на территории Тверской области:

1) с 28 марта 2020 года по 30 апреля 2020 года бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, гостиницах, хостелах, туристических базах, гостевых домах и иных аналогичных объектах, в которых предоставляются услуги по временному проживанию граждан, кроме медицинских работников, временное размещение которых осуществляется на основании договоров с государственными учреждениями здравоохранения, а также лиц (за исключением иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на территории Российской Федерации), находящихся в служебных командировках или служебных поездках, подтверждаемых соответствующими документами;

2) с 28 марта 2020 года до 1 июня 2020 года бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха и гостиницах, расположенных в курортах местного значения, а также в иных санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия, за исключением лиц, находящихся в служебных командировках или служебных поездках;

3) с 28 марта 2020 года до 1 июня 2020 года деятельность объектов массового отдыха, расположенных в курортах местного значения;

4) с 28 марта 2020 года по 30 апреля 2020 года деятельность предприятий общественного питания, за исключением дистанционной торговли.

Данное ограничение не распространяется на предприятия общественного питания, осуществляющие организацию питания для работников организаций, при условии обеспечения:

ежедневного измерения температуры тела работников предприятий общественного питания до начала рабочего времени (смены) при входе в соответствующий объект и в течение рабочего времени (смены) (по показаниям) бесконтактным способом с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и (или) с признаками инфекционного заболевания;

ежедневного проведения дезинфекции помещений соответствующего объекта, контактных поверхностей (мебели, оборудования и т.п.) и обеззараживания воздуха в помещениях данного объекта с использованием соответственно дезинфицирующих средств и оборудования, соответствующих режиму новой коронавирусной инфекции (COVID-2019);

постоянного использования работниками во время нахождения в соответствующем объекте средств индивидуальной защиты органов дыхания и дезинфицирующих средств, соответствующих режиму новой коронавирусной инфекции (COVID-2019);

перевода максимально возможного количества работников, осуществляющих свою трудовую деятельность, на удаленный (дистанционный) режим работы по решению руководителя организации с учетом должностных обязанностей работников и (или) технологических, организационных и иных особенностей функционирования соответствующих объектов;

соблюдения работниками и посетителями соответствующих объектов дистанции до других граждан не менее 1,5 метра, в том числе путем нанесения специальной разметки и установления специального режима допуска и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на соответствующей территории (включая прилегающую территорию), используемых организацией, с учетом должностных обязанностей работников и (или) технологических, организационных и иных особенностей функционирования соответствующих объектов;

постоянного наличия дезинфицирующих средств, соответствующих режиму новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), для использования посетителями при входе в соответствующий объект;

5) оказание стоматологических услуг, за исключением заболеваний и состояний, требующих оказания стоматологической помощи в экстренной или неотложной форме, до отмены данной меры в установленном порядке;

6) оказание платных медицинских услуг медицинскими организациями частной системы здравоохранения, за исключением заболеваний и состояний, требующих оказания медицинской помощи в экстренной или неотложной форме, до отмены данной меры в установленном порядке;

7) с 28 марта 2020 года по 12 апреля 2020 года работу:

парикмахерских;

салонов красоты и иных подобных объектов - в части оказания парикмахерских услуг;

бань.

Функционирование объектов, указанных в настоящем подпункте, возобновляется при условии обеспечения:

ежедневного измерения температуры тела работников до начала рабочего времени (смены) при входе в соответствующий объект и в течение рабочего времени (смены) (по показаниям) бесконтактным способом с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и (или) с признаками инфекционного заболевания;

ежедневного проведения дезинфекции помещений соответствующего объекта, контактных поверхностей (мебели, оборудования и т.п.) и обеззараживания воздуха в помещениях данного объекта с использованием соответственно дезинфицирующих средств и оборудования, соответствующих режиму новой коронавирусной инфекции (COVID-2019);

постоянного использования работниками во время нахождения в соответствующем объекте средств индивидуальной защиты органов дыхания и дезинфицирующих средств, соответствующих режиму новой коронавирусной инфекции (COVID-2019);

перевода максимально возможного количества работников, осуществляющих свою трудовую деятельность, на удаленный (дистанционный) режим работы по решению руководителя организации с учетом должностных обязанностей работников и (или) технологических, организационных и иных особенностей функционирования соответствующих объектов;

соблюдения работниками и посетителями соответствующих объектов дистанции до других граждан не менее 1,5 метра, в том числе путем нанесения специальной разметки и установления специального режима допуска и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на соответствующей территории (включая прилегающую территорию), используемых организацией, с учетом должностных обязанностей работников и (или) технологических, организационных и иных особенностей функционирования соответствующих объектов;

постоянного наличия дезинфицирующих средств, соответствующих режиму новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), для использования посетителями при входе в соответствующий объект;

8) с 28 марта 2020 года по 30 апреля 2020 года работу (за исключением оказания парикмахерских и косметических услуг) СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, саун и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие очное присутствие гражданина;

9) с 28 марта 2020 года по 24 апреля 2020 года работу салонов красоты, косметических салонов (кабинетов) и иных подобных объектов - в части оказания косметических услуг.

Функционирование объектов, указанных в настоящем подпункте, возобновляется при условии обеспечения:

ежедневного измерения температуры тела работников до начала рабочего времени (смены) при входе в соответствующий объект и в течение рабочего времени (смены) (по показаниям) бесконтактным способом с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и (или) с признаками инфекционного заболевания;

ежедневного проведения дезинфекции помещений соответствующего объекта, контактных поверхностей (мебели, оборудования и т.п.) и обеззараживания воздуха в помещениях данного объекта с использованием соответственно дезинфицирующих средств и оборудования, соответствующих режиму новой коронавирусной инфекции (COVID-2019);

постоянного использования работниками во время нахождения в соответствующем объекте средств индивидуальной защиты органов дыхания и дезинфицирующих средств, соответствующих режиму новой коронавирусной инфекции (COVID-2019);

перевода максимально возможного количества работников, осуществляющих свою трудовую деятельность, на удаленный (дистанционный) режим работы по решению руководителя организации с учетом должностных обязанностей работников и (или) технологических, организационных и иных особенностей функционирования соответствующих объектов;

соблюдения работниками и посетителями соответствующих объектов дистанции до других граждан не менее 1,5 метра, в том числе путем нанесения специальной разметки и установления специального режима допуска и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на соответствующей территории (включая прилегающую территорию), используемых организацией, с учетом должностных обязанностей работников и (или) технологических, организационных и иных особенностей функционирования соответствующих объектов;

постоянного наличия дезинфицирующих средств, соответствующих режиму новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), для использования посетителями при входе в соответствующий объект;

10) с 28 марта 2020 года по 24 апреля 2020 года прием документов для предоставления государственных и муниципальных услуг в помещениях многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ), предусматривающий очное присутствие гражданина. При этом выдача документов, являющихся результатом предоставления государственных и муниципальных услуг по ранее поданным заявлениям, в указанный период осуществляется в установленном порядке, при условии обеспечения предварительной записи.

Функционирование МФЦ возобновляется при условии обеспечения: приема и выдачи документов для предоставления государственных и муниципальных услуг при условии обеспечения в установленном порядке предварительной записи;

ежедневного измерения температуры тела работников МФЦ до начала рабочего времени (смены) при входе в здания (помещения) МФЦ и в течение рабочего времени (смены) (по показаниям) бесконтактным способом с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и (или) с признаками инфекционного заболевания;

ежедневного проведения дезинфекции помещений МФЦ, контактных поверхностей (мебели, оборудования и т.п.) и обеззараживания воздуха в помещениях МФЦ с использованием соответственно дезинфицирующих средств и оборудования, соответствующих режиму новой коронавирусной инфекции (COVID-2019);

постоянного использования работниками МФЦ во время нахождения в зданиях (помещениях) МФЦ средств индивидуальной защиты органов дыхания и дезинфицирующих средств, соответствующих режиму новой коронавирусной инфекции (COVID-2019);

перевода максимально возможного количества работников МФЦ, осуществляющих свою трудовую деятельность, на удаленный (дистанционный) режим работы по решению руководителя МФЦ с учетом должностных обязанностей работников МФЦ и (или) технологических, организационных и иных особенностей функционирования МФЦ;

соблюдения работниками МФЦ и посетителями МФЦ дистанции до других граждан не менее 1,5 метра, в том числе путем нанесения специальной разметки и установления специального режима допуска и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на соответствующей территории (включая прилегающую территорию), используемых МФЦ, с учетом должностных обязанностей работников МФЦ и (или) технологических, организационных и иных особенностей функционирования МФЦ;

постоянного наличия дезинфицирующих средств, соответствующих режиму новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), для использования посетителями при входе в здание (помещения) МФЦ;

11) с 28 марта 2020 года по 30 апреля 2020 года работу объектов розничной торговли, за исключением работы следующих объектов:

аптек, аптечных пунктов и специализированных объектов розничной торговли очками;

специализированных объектов розничной торговли, в которых осуществляется заключение договоров на оказание услуг связи и реализация связанных с данными услугами средств связи;

объектов розничной торговли в части реализации продовольственных товаров и (или) непродовольственных товаров первой необходимости, указанных в приложении к настоящему постановлению;

объектов розничной торговли, в которых реализация автомобилей, автомобильных запасных частей, моторных масел, шин осуществляется организациями по продаже, ремонту и техническому обслуживанию транспортных средств на основании договоров с их изготовителями или импортерами;

объектов розничной торговли, осуществляющих реализацию запасных частей к сельскохозяйственной и иной специализированной технике;

специализированных объектов розничной торговли, осуществляющих реализацию строительных и отделочных материалов и инструментов, садово-огородных предметов и инвентаря, санитарно-технических изделий;

продажи товаров дистанционным способом, в том числе с условием доставки;

объектов розничной торговли в части реализации промышленных товаров (в том числе одежды, обуви, мебели, товаров для спорта, товаров для рыбалки, канцелярских принадлежностей, текстильных изделий, изделий из кожи, компьютерного, электронного и оптического оборудования), книгопечатной продукции, цветочной продукции при следующих условиях:

расположение соответствующего объекта на торговой площади не более 400 кв. м;

расположение соответствующего объекта в отдельном здании, строении, сооружении или наличие отдельного наружного (уличного) входа в объект розничной торговли, доступного для всех граждан.

Работа объектов розничной торговли, указанных в абзацах втором -девятом настоящего подпункта, осуществляется при условии обеспечения:

ежедневного измерения температуры тела работников до начала рабочего времени (смены) при входе в объект розничной торговли и в течение рабочего времени (смены) (по показаниям) бесконтактным способом с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и (или) с признаками инфекционного заболевания;

ежедневного проведения дезинфекции помещений объекта розничной торговли, контактных поверхностей (мебели, оргтехники и т.п.) и обеззараживания воздуха в помещениях данного объекта с использованием соответственно дезинфицирующих средств и оборудования, соответствующих режиму новой коронавирусной инфекции (COVID-2019);

постоянного использования работниками во время нахождения в объекте розничной торговли средств индивидуальной защиты органов дыхания и дезинфицирующих средств, соответствующих режиму новой коронавирусной инфекции (COVID-2019);

перевода максимально возможного количества работников, осуществляющих свою трудовую деятельность, на удаленный (дистанционный) режим работы по решению руководителя организации с учетом должностных обязанностей работников и (или) технологических, организационных и иных особенностей функционирования организации;

соблюдения работниками и посетителями объектов розничной торговли дистанции до других граждан не менее 1,5 метра, в том числе путем нанесения специальной разметки и установления специального режима допуска и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на соответствующей территории (включая прилегающую территорию), используемых организацией;

постоянного наличия дезинфицирующих средств, соответствующих режиму новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), для использования посетителями при входе в объект розничной торговли;

12) с 28 марта 2020 года по 30 апреля 2020 года работу ярмарок;

13) по 30 апреля 2020 года посещение обучающимися образовательных организаций, предоставляющих общее, дополнительное образование, осуществляющих спортивную подготовку, обеспечив реализацию образовательных программ общего образования с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в порядке, определяемом администрацией образовательной организации. При этом при наличии соответствующего решения родителей или иных законных представителей должна быть обеспечена для обучающихся 1-4 классов включительно работа дежурных групп численностью не более 12 обучающихся, в которых требуется предусмотреть возможность обучения с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в порядке, определяемом администрацией образовательной организации, а также соблюдение санитарного режима.

8. Администрациям организаций, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 7 настоящего постановления (далее - Организации), во взаимодействии с Министерством туризма Тверской области, Министерством образования Тверской области, Министерством здравоохранения Тверской области, органами местного самоуправления муниципальных образований Тверской области:

1) обеспечить лицам, уже проживающим в Организациях, условия для их самоизоляции, а также проведение необходимых санитарно-эпидемиологических мероприятий до окончания срока проживания указанных лиц без возможности его продления;

2) организовать питание лиц, уже проживающих в Организациях, непосредственно в зданиях проживания указанных лиц в соответствии с разъяснениями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

9. Обязать граждан:

1) прибывших на территорию Тверской области с территорий, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (COVID-2019):

передавать сведения о месте и датах их пребывания, возвращения, контактной информации на "горячую линию" для граждан, вернувшихся с территорий, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) (номер телефона "горячей линии" 8-800-333-93-72);

при появлении первых признаков респираторной инфекции оставаться дома (по месту пребывания) и незамедлительно обращаться за медицинской помощью в медицинскую организацию по месту прикрепления с представлением информации о своем пребывании на территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (COVID-2019);

соблюдать постановления санитарных врачей о нахождении в режиме изоляции на дому;

2) совместно проживающих в период обеспечения изоляции с гражданами, в отношении которых приняты постановления санитарных врачей об изоляции, обеспечить самоизоляцию на дому на срок, указанный в постановлениях санитарных врачей.

10. Рекомендовать гражданам:

1) в возрасте старше 65 лет, находящимся на территории Тверской области, до отмены данного решения в установленном порядке не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, случаев следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы), осуществления деятельности, связанной с передвижением по территории Тверской области, в случае если такое передвижение непосредственно связано с осуществлением деятельности, которая не приостановлена в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Тверской области, в том числе с оказанием транспортных услуг и услуг доставки, случаев следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Тверской области, выноса отходов, выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания), а также следования к месту проживания (пребывания) в другой субъект Российской Федерации;

2) ограничить поездки, в том числе в целях туризма и отдыха.

11. Обязать водителей легкового такси и водителей, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным электрическим транспортом, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.

12. Рекомендовать юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям:

1) обеспечить выполнение мероприятий по организации режима труда работников, в том числе по:

обязательной дезинфекции контактных поверхностей (мебели, оргтехники и других) во всех помещениях в течение дня;

использованию в помещениях оборудования по обеззараживанию воздуха;

наличию в организации запаса дезинфицирующих средств для уборки помещений и обработки рук работников;

ограничению зарубежных командировок;

использованию селекторной аудио-, видеосвязи для производственных совещаний и решения различных вопросов (при наличии технической возможности);

2) обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих местах с обязательным отстранением с соблюдением установленного порядка от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой;

3) оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому;

4) при поступлении запроса Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тверской области незамедлительно представлять информацию о всех контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019) в связи с исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находился заболевший;

5) не допускать с соблюдением установленного порядка на рабочее место и (или) территорию организаций работников из числа граждан, вернувшихся с территорий иностранных государств, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), а также работников, в отношении которых приняты постановления санитарных врачей об изоляции.

13. Министерству промышленности и торговли Тверской области во взаимодействии с органами местного самоуправления муниципальных образований Тверской области и Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тверской области организовать выполнение юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в сфере общественного питания и торговли, мероприятий по обеспечению усиленного дезинфекционного режима, включая дезинфекцию оборудования и инвентаря, обеззараживание воздуха, обеспечение дезинфекционными средствами для обработки рук, поверхностей и инвентаря.

14. Министерству здравоохранения Тверской области:

1) обеспечить в соответствии с законодательством Российской Федерации закупку специализированных медицинских изделий для проведения бесконтактной термометрии, средств индивидуальной защиты и дезинфицирующих средств для рук;

2) обеспечить проведение лабораторного обследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019) всем лицам, вернувшимся в течение двух недель из стран Европы или прибывшим транзитом из стран Европы, а также всем лицам, вернувшимся в течение месяца из зарубежных поездок и обратившимся за медицинской помощью по поводу появления симптомов простудных заболеваний;

3) обеспечить контроль за выполнением медицинскими организациями поручений, определенных постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.01.2020 № 2 "О дополнительных мероприятиях по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-CoV", от 02.03.2020 № 5 "О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)";

4) обеспечить организацию и проведение лабораторных исследований материала от лиц, не имеющих признаков простудных заболеваний и не являющихся контактными с больными новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019), на базе лабораторий медицинских организаций, имеющих санитарно-эпидемиологическое заключение на работу с III - IV группами патогенности с использованием методов, не предполагающих выделение возбудителя, в установленном порядке;

5) провести во взаимодействии со специалистами Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тверской области инструктаж работников лабораторий медицинских организаций, указанных в подпункте 4 настоящего пункта, до начала использования тест-систем для диагностики новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), а также ежедневно информировать Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тверской области об использовании тест-систем для диагностики новой коронавирусной инфекции (COVID-2019);

6) при выявлении проб, содержащих возбудитель, организовать немедленную госпитализацию больного в одну из медицинских организаций, осуществляющих стационарную помощь инфекционным больным, с соблюдением всех правил биологической безопасности, направление материала от соответствующего лица в лаборатории подведомственных Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тверской области учреждений и немедленную передачу информации об указанном случае в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тверской области;

7) обеспечить отбор и направление в лаборатории подведомственных Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тверской области учреждений для лабораторного исследования материала от всех лиц с признаками простудных заболеваний, вернувшихся в течение двух недель из стран Европы или прибывших транзитом из стран Европы, лиц, вернувшихся в течение месяца из зарубежных поездок и обратившихся за медицинской помощью по поводу появления симптомов простудных заболеваний, а также лиц, контактных с больными новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019);

8) обеспечить привлечение необходимого числа сотрудников для отбора материала для лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019) и выделение необходимых объемов расходных материалов для указанных целей;

9) обеспечить выдачу листков нетрудоспособности лицам, находившимся в контакте с больным с подтвержденным лабораторно случаем новой коронавирусной инфекции (COVID-2019);

10) определить потребность в тест-системах для диагностики новой коронавирусной инфекции (COVID-2019);

11) установить:

порядок проведения лабораторных исследований материала от лиц, не имеющих признаков простудных заболеваний и не являющихся контактными с больными;

перечень лабораторий медицинских организаций, имеющих санитарно-эпидемиологическое заключение на работу с III - IV группами патогенности с использованием методов, не предполагающих выделение возбудителя.

15. Министерству образования Тверской области во взаимодействии с органами местного самоуправления муниципальных образований Тверской области организовать:

1) обеспечение соблюдения противоэпидемического режима в соответствующих образовательных организациях;

2) работу дежурных групп в муниципальных дошкольных образовательных организациях на период с 30 марта 2020 года по 30 апреля 2020 года с соблюдением в указанных группах санитарного режима.

16. Исполнительным органам государственной власти Тверской области, осуществляющим функции и полномочия учредителей профессиональных образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, обеспечить принятие в установленном порядке решений о временном приостановлении с 27 марта 2020 года посещения обучающимися указанных организаций до отмены данной меры в установленном порядке.

17. В целях обеспечения питанием отдельных категорий детей в период временного приостановления посещения общеобразовательных организаций:

1) Министерству образования Тверской области, Министерству социальной защиты населения Тверской области совместно с органами местного самоуправления муниципальных образований Тверской области организовать для учеников начальных классов муниципальных общеобразовательных организаций Тверской области и негосударственных некоммерческих общеобразовательных частных организаций, являющихся получателями субсидии из областного бюджета Тверской области на организацию горячего питания обучающихся, а также детей из малоимущих семей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Тверской области и имеющих право на обеспечение бесплатным питанием в учебные дни, для которых временно приостановлено посещение общеобразовательных организаций в период с 30 марта 2020 года по 3 апреля 2020 года и на период организации дистанционного обучения с 6 апреля 2020 года, предоставление в указанные периоды по заявлению одного из родителей (законных представителей) детей продуктовых наборов (далее -продуктовый набор) из расчета количества учебных дней, установленных правовыми актами Министерства образования Тверской области, Министерства социальной защиты населения Тверской области;

2) Министерству образования Тверской области, Министерству социальной защиты населения Тверской области:

по согласованию с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тверской области утвердить рекомендуемые состав продуктовых наборов и порядок их выдачи;

подготовить и внести на рассмотрение Правительства Тверской области проекты правовых актов Правительства Тверской области по реализации положений настоящего пункта;

3) рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Тверской области обеспечить приобретение продуктовых наборов и организовать их выдачу в соответствии с порядком, указанным в подпункте 2 настоящего пункта.

Установить, что приобретение органами местного самоуправления муниципальных образований Тверской области, муниципальными общеобразовательными организациями (муниципальными организациями, созданными для организации питания детей в муниципальных общеобразовательных организациях), негосударственными некоммерческими общеобразовательными частными организациями, являющимися получателями субсидии из областного бюджета Тверской области на организацию горячего питания обучающихся, продуктовых наборов может осуществляться в период, указанный в подпункте 1 настоящего пункта, с использованием соответствующих субсидий из областного бюджета Тверской области на организацию горячего питания (питания), предоставляемых в рамках государственной программы Тверской области "Развитие образования Тверской области" на 2019 - 2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Тверской области от 29.12.2018 № 402-пп, и государственной программы Тверской области "Социальная поддержка и защита населения Тверской области" на 2017 - 2022 годы, утвержденной постановлением Правительства Тверской области от 29.12.2016 № 436-пп.

18. Управлению информационной политики аппарата Правительства Тверской области во взаимодействии с Министерством здравоохранения Тверской области осуществлять систематическое информирование граждан, в том числе граждан старше 60 лет, лиц, страдающих хроническими заболеваниями бронхо-легочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем, о возможных рисках заражения новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019), а также о необходимости ограничения посещения мест массового скопления людей и вызова врача на дом при появлении симптомов простудных заболеваний, ухудшении состояния, связанного с имеющимися болезнями.

19. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тверской области, Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по Тверской области совместно с исполнительными органами государственной власти Тверской области в соответствии с их компетенцией и органами местного самоуправления муниципальных образований Тверской области осуществлять постоянный контроль за соблюдением запретов и ограничений, установленных настоящим постановлением.

20. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Тверской области:

1) организовать проведение санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, направленных на профилактику новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), в том числе принять меры по выполнению рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека;

2) обеспечить во взаимодействии с Министерством образования Тверской области реализацию мер, указанных в пункте 15 настоящего постановления;

3) обеспечить принятие правовых актов, решений и мер по реализации настоящего постановления, иных правовых актов и решений уполномоченных органов и должностных лиц по вопросам предупреждения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Российской Федерации, в том числе мер по контролю в соответствии с законодательством обязательного соблюдения требований санитарно-противоэпидемического режима гражданами и юридическими лицами.

21. Органам управления и силам Тверской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций для предупреждения чрезвычайных ситуаций провести комплекс мероприятий, определенный Положением о Тверской территориальной подсистеме единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденным постановлением Правительства Тверской области от 23.04.2019 № 127-пп, и планами действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера с учетом положений настоящего постановления.

22. Настоящее постановление, за исключением пунктов 3, 4, вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Пункты 3, 4 настоящего постановления вступают в силу со дня его официального опубликования.".

2. Приложение к постановлению Губернатора Тверской области от 17.03.2020 № 16-пг "О введении режима повышенной готовности на территории Тверской области" изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Тверской области И.М.Руденя





Приложение к постановлению Губернатора Тверской области от 24.04.2020 № 50-пг





"Приложение к постановлению Губернатора Тверской области от 17.03.2020 № 16-пг

Перечень непродовольственных товаров первой необходимости

1. Средства индивидуальной защиты.

2. Средства дезинфицирующие.

3. Антисептические средства.

4. Салфетки влажные.

5. Салфетки сухие.

6. Мыло туалетное.

7. Мыло хозяйственное.

8. Паста зубная.

9. Щетка зубная.

10. Бумага туалетная.

11. Гигиенические прокладки.

12. Стиральный порошок.

13. Подгузники детские.

14. Спички.

15. Свечи.

16. Пеленка для новорожденного.

17. Шампунь детский.

18. Крем от опрелостей детский.

19. Бутылочка для кормления.

20. Соска-пустышка.

21. Бензин автомобильный.

22. Дизельное топливо.

23. Газомоторное топливо (компримированный природный газ, сжиженный природный газ, сжиженный углеводородный газ).

24. Зоотовары (включая корма для животных и ветеринарные препараты).".







