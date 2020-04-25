В ГИБДД рассказали о передвижениях между регионами в период изоляции

Отмечается, что в последнее время в подразделения ГИБДД поступает большое количество вопросов, связанных с движением транзитного транспорта через регионы в условиях сложной санитарно-эпидемиологической обстановки. Граждан интересует, смогут ли они проехать из одного региона в другой на личном транспорте или сейчас это невозможно.

Универсального ответа на данный вопрос не оказалось. "В большинстве регионов на проезд транзитного транспорта в настоящее время ограничений нет. Все ограничения вводятся решением региональных властей, при этом надо иметь в виду, что въезд может быть ограничен не только на уровне субъекта, но и на уровне отдельных городов и населенных пунктов", - поясняет Госавтоиснпекция.

Поэтому перед поездкой необходимо внимательно изучить всю информацию на официальных сайтах органов власти тех регионов, через которые пройдет маршрут. Как правило, там же публикуются схемы проезда или объезда для транзитного транспорта.

Необходимо пользоваться только оперативной информацией, поскольку ситуация в том или ином регионе, городе, населенном пункте может меняться ежесуточно в зависимости от осложнения или улучшения эпидемиологической обстановки.

Важно при себе иметь все необходимые документы (не только паспорта и документы на автомобиль, но и, например, справки о временной регистрации в другом городе, трудовой договор и прочее - в зависимости от ситуации). Если есть возможность, нужно взять справку о том, что человек не инфицирован и не является носителем вируса, рекомендует ведомство.

Госавтоинспекция обращает внимание на то, что все поездки следует осуществлять только в случае крайней необходимости. Если есть возможность их избежать, лучше оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции.

Также ГИБДД напомнило, что планировать регистрацию транспорта, сдачу экзаменов или обмен водительских удостоверений нужно с учетом обстановки, складывающейся в регионе проживания, исключив при этом нарушение установленного режима ограничительных мероприятий. Сейчас есть возможность отложить решение этих вопросов.

Например, водительские удостоверения, срок действия которых истек или истекает в период с 1 февраля по 15 июля 2020 года включительно, действительны в России до их замены в порядке, который будет определен ведомственным нормативным правовым актом.

Тем не менее в каждом случае обращения государственные услуги будут предоставлены в установленном порядке по предварительной записи через Единый портал государственных и муниципальных услуг.