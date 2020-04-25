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25.04.2020 14:27
Рубрика: Экономика

В Госдуму внесен закон о запрете немотивированных блокировок счетов

Текст: Игорь Зубков
Банки лишатся возможности отказывать в открытии счета гражданам, в отношении которых нет обоснованных подозрений в отмывании ими преступных доходов. Они также будут обязаны объяснять как физлицам, так и юрлицам причины отказа в обслуживании и блокировок счетов.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Проект поправок об этом в статью 7 закона №115-ФЗ правительство внесло в Госдуму.

Фото: Валерий Мельников/РИА Новости
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Согласно антиотмывочному законодательству, банк должен отказать в проведении операции или расторгнуть договор счета, если у клиента не хватает какого-то документа, подтверждающего его добросовестность, или же если есть основания подозревать, что операция проводится для отмывания преступных доходов или финансирования терроризма. При этом банки на уровне закона не обязаны объяснять, чем мотивировано решение.

"В результате могут пострадать обычные граждане, которые лишатся доступа к своим деньгам, и добросовестный бизнес, который не сможет расплатиться с поставщиками или контрагентами, выплатить зарплату сотрудникам и совершать другие операции", - отмечал премьер-министр Михаил Мишустин.

Ранее Банк России в методических рекомендациях указал банкам на необходимость объяснять причины отказов, чтобы клиенты смогли воспользоваться механизмом реабилитации. Информацию об отказах, связанных с высокорисковыми операциями, банки направляют в Росфинмониторинг, и отказники пополняют общебанковские "черные списки" клиентов, требующих повышенного внимания от всех банков. Эти списки Банк России регулярно рассылает по всем кредитным организациям.

Экономика Финансы Долги и кредиты Рынок кредитования

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