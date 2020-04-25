В Госдуму внесен закон о запрете немотивированных блокировок счетов

Проект поправок об этом в статью 7 закона №115-ФЗ правительство внесло в Госдуму.

Согласно антиотмывочному законодательству, банк должен отказать в проведении операции или расторгнуть договор счета, если у клиента не хватает какого-то документа, подтверждающего его добросовестность, или же если есть основания подозревать, что операция проводится для отмывания преступных доходов или финансирования терроризма. При этом банки на уровне закона не обязаны объяснять, чем мотивировано решение.

"В результате могут пострадать обычные граждане, которые лишатся доступа к своим деньгам, и добросовестный бизнес, который не сможет расплатиться с поставщиками или контрагентами, выплатить зарплату сотрудникам и совершать другие операции", - отмечал премьер-министр Михаил Мишустин.

Ранее Банк России в методических рекомендациях указал банкам на необходимость объяснять причины отказов, чтобы клиенты смогли воспользоваться механизмом реабилитации. Информацию об отказах, связанных с высокорисковыми операциями, банки направляют в Росфинмониторинг, и отказники пополняют общебанковские "черные списки" клиентов, требующих повышенного внимания от всех банков. Эти списки Банк России регулярно рассылает по всем кредитным организациям.