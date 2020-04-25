В Россию доставлено 19 миллионов защитных масок из Китая

В Россию доставлено 19 миллионов защитных масок из Китайской Народной Республики (КНР). Рейс с ценным грузом прибыл 25 апреля в аэропорт "Домодедово" из Шэньчжэня. Об этом сообщает пресс-служба российского аэропорта.

Как отмечается, заказчик груза - компания АТС - уже перевез с начала 2020 года 57 миллионов масок.

"Домодедово" в апреле приняло более 170 тонн грузов медицинского назначения, которые требуются организациям здравоохранения для противодействия пандемии COVID-19", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщала "РГ", 20 апреля президент Владимир Путин на совещании с экспертами по вопросам санитарно-эпидемиологической обстановки отметил, что сотрудничество с зарубежными партнерами по борьбе с коронавирусом COVID-19 будет продолжено. "В Китай, когда нашим друзьям было тяжело, в феврале отправили 2 миллиона масок. На сегодняшний день из Китая к нам уже поступило по разным каналам 150 миллионов масок", - сказал президент.

По данным Минпромторга, в России ежедневно используется более 12 млн защитных масок, в том числе 4 - 4,5 млн из Китая.