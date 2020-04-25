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25.04.2020 13:00
Рубрика: Видео

Видео: мотоциклист-экстремал рухнул с горы, не добравшись до вершины

Текст: Вадим Давыденко

Отсутствие звука на этом видео не позволяет нам восхититься ревом двигателя мотоцикла, яростно рвущегося вперед и вверх, к вершине каменистого склона, и расслышать вопль ужаса очевидцев заезда, когда байк, едва не добравшись до гребня, кувыркнулся вниз.

Фото: скриншот www.youtube.com
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Но видео и без звука достаточно красноречиво. Безымянный экстремал-любитель мототриала поставил перед собой практически невыполнимую задачу - въехать с разгона на почти отвесный горный склон высотой в 22-25 метров. И был в шаге от исполнения этой задачи, но что-то - нехватка опыта, недостаточно мощный двигатель или, скорее всего, земное притяжение - помешало.

В паре метров от гребня горы байк нашего героя-мототриалиста потерял скорость и завалился набок. Увы, машина упала не мягко на склон, давая хозяину удержаться на покатой каменистой поверхности, а по небольшой дуге, дезориентируя мотоциклиста и волоча за собой вниз. К счастью, после 5-6 метров падения байкер сумел зацепиться за что-то, вжаться в рельеф, распластаться и остановиться. Потому и выжил.

А вот его железный конь докувыркался по склону почти до самого низа и, судя по всему, ремонту уже не подлежит.

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#видео #авто