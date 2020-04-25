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25.04.2020 18:44
Рубрика: Спорт

Владелец "Спартака" призвал завершить чемпионат России по футболу

Текст: Максим Домчев
Фото: Владимир Песня/РИА Новости www.ria.ru Фото: Владимир Песня/РИА Новости www.ria.ru
Фото: Владимир Песня/РИА Новости www.ria.ru

Владелец московского "Спартака" Леонид Федун убежден, что нынешний чемпионат России по футболу следует завершить и распределить места, согласно текущему положению команд в таблице.

Фото: РИА Новости
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В интервью "КП" владелец красно-белых, отвечая на вопрос о том, стоит ли продолжать чемпионат РПЛ, ответил, что, по его мнению, этот сезон нужно завершить.

"Я уже тысячу раз говорил, что чемпионат надо заканчивать и распределять места по нынешнему положению команд в таблице, - заявил Федун. - Мы все равно это сделаем, но если не принять решения, то это будет тянуться слишком долго".

Ранее УЕФА призвал все национальные федерации доиграть сезон до конца и определить чемпионов, призеров, участников еврокубков и тех, кто покинет высшие дивизионы. Однако в Нидерландах уже объявили о прекращении чемпионат страны.

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