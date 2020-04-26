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26 апреля 2020 г.

Постановление губернатора Еврейской автономной области от 24 апреля 2020 года № 118 "О внесении изменений в постановление губернатора Еврейской автономной области от 20.03.2020 № 57 "О введении ограничительных мероприятий (карантина) на территории Еврейской автономной области"

Постановляю:

1. Внести в постановление губернатора Еврейской автономной области от 20.03.2020 № 57 "О введении ограничительных мероприятий (карантина) на территории Еврейской автономной области" следующие изменения:

- в пункте 4:

в абзаце первом слова "по 26 апреля 2020 года" заменить словами "по 30 апреля 2020 года";

абзац четвертый изложить в следующей редакции:

"- розничной торговли, объектов нестационарной розничной торговли, за исключением киосков, павильонов, рынков и ярмарок, на которых реализуются продовольственные товары, сельскохозяйственная продукция, продукты ее переработки (включая продукты питания), удобрения, средства защиты растений, корма и кормовые добавки, семяна и посадочный материал, аптек, объектов розничной торговли моторным топливом, автозапчастями, продовольственными товарами и (или) непродовольственными товарами первой необходимости, реализуемыми в населенных пунктах, не являющихся городом Биробиджаном и административными центрами районов Еврейской автономной области, согласно приложению к настоящему постановлению, зоотоварами (включая корма для животных и ветеринарные препараты), ортопедическими и медицинскими изделиями, строительными товарами, канцелярскими товарами, похоронными товарами, а также объектов розничной торговли, в которых предоставляются услуги связи и реализуются связанные с данными услугами средства связи, и случаев, указанных в пункте 5 настоящего постановления.".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности губернатора области Р.Э.Гольдштейн



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