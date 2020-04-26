"ИТ - это очень большая и сложная отрасль, которая также подвержена влиянию, в первую очередь макроэкономических факторов, - утверждает Ирина Чернова, директор по маркетингу NetApp в России и СНГ. - В условиях кризиса вероятно снижение спроса на оборудование. Компании, работающие в "пострадавших" отраслях, будут откладывать закупки до лучших времен и модернизировать только то, без чего невозможно работать, или вкладываться только в те проекты, которые способны принести доход в ближайшем будущем".

Пандемия, а вернее ее последствия для глобальной экономики, наверняка замедлит развитие информационных технологий в краткосрочной и среднесрочной перспективе, уверен Артем Гениев, архитектор бизнес-решений VMware в России и СНГ. Меры противодействия COVID-19 нанесли мощный удар по целым отраслям мировой экономики, что уже привело и приведет в будущем к прекращению деятельности многих и многих компаний. Миллионы людей останутся без работы. ИТ-компании, в особенности производящие специализированные решения для пострадавших отраслей, столкнутся с резким сжатием спроса и падением доходов. "Последствия пандемии, даже после выздоровления последнего пациента с COVID-19, будут сказываться на протяжении многих лет. В этой новой реальности информационные технологии будут столь же (или даже в большей степени) критичны для общества и мировой экономики. Динамика развития ИТ вернется на прежний уровень. Но, скорее всего, в ИТ появятся новые приоритеты и поменяются направления этого развития", - полагает Гениев.

Последствия пандемии будут сказываться на экономике на протяжении многих лет

Один из сегментов, которому пророчат рост, - облачные услуги. По мнению Ирины Черновой, на этом рынке будет прослеживаться разнонаправленный тренд: количество небольших клиентов будет сокращаться, но в то же время вырастет число пользователей облачных сервисов в тех областях, где будет рост, который потребует быстрого развертывания инфраструктуры для расширения текущих проектов и запуска новых. "Сложившаяся ситуация объективно демонстрирует, что цифровые технологии позволяют бизнесу быть более эффективным, стабильным, готовым к работе в изменяющихся условиях. Например, компании, которые уже перешли в облако, получили преимущества перед конкурентами. В условиях высокой нагрузки облачная инфраструктура позволяет оперативно получить дополнительные мощности, а при низкой бизнес-активности, напротив, сократить расходы. Очевидно, что нынешние обстоятельства подтолкнут бизнес к переосмыслению своих стратегических ИТ-инициатив, что приведет к росту количества новых проектов уже в этом году", - отмечает Илья Лектунов, руководитель Mail.ru Cloud Solutions.

Многие компании заметили преимущества цифровизации и планируют продолжать работу в этом направлении, но пока неясно, как текущая ситуация отразится на выручке организаций и смогут ли компании выделить на подобные проекты соответствующий бюджет, резюмирует глава представительства Check Point Software Technologies в России и СНГ Василий Дягилев.